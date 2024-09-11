https://ria.ru/20240911/pogibshie-1972098995.html

В Белгородской области назвали число жертв обстрелов ВСУ с начала СВО

В Белгородской области назвали число жертв обстрелов ВСУ с начала СВО - РИА Новости, 11.09.2024

В Белгородской области назвали число жертв обстрелов ВСУ с начала СВО

Более 250 человек погибли и 1,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, сообщил председатель... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:50

2024-09-11T14:50

2024-09-11T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

белгородская область

украина

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Более 250 человек погибли и 1,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков. "В результате обстрелов и террористических атак со стороны Украины свыше 250 мирных жителей погибли, более полутора тысяч получили ранения различной степени тяжести, в том числе дети. Из-за высокой степени угрозы жизни и здоровью не могут проживать в своих домах десятки тысяч людей", - сказал Клепиков в рамках доклада на I Белгородском юридическом форуме. По его словам, в регионе в результате ударов со стороны Украины повреждены более 32 тысяч жилых домов и квартир, а также около 10 тысяч автомобилей. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белгородская область, украина, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)