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В Белгородской области назвали число жертв обстрелов ВСУ с начала СВО - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/pogibshie-1972098995.html
В Белгородской области назвали число жертв обстрелов ВСУ с начала СВО
В Белгородской области назвали число жертв обстрелов ВСУ с начала СВО - РИА Новости, 11.09.2024
В Белгородской области назвали число жертв обстрелов ВСУ с начала СВО
Более 250 человек погибли и 1,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, сообщил председатель... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:50
2024-09-11T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
белгородская область
украина
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Более 250 человек погибли и 1,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков. "В результате обстрелов и террористических атак со стороны Украины свыше 250 мирных жителей погибли, более полутора тысяч получили ранения различной степени тяжести, в том числе дети. Из-за высокой степени угрозы жизни и здоровью не могут проживать в своих домах десятки тысяч людей", - сказал Клепиков в рамках доклада на I Белгородском юридическом форуме. По его словам, в регионе в результате ударов со стороны Украины повреждены более 32 тысяч жилых домов и квартир, а также около 10 тысяч автомобилей. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область
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в мире, белгородская область, украина, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгородская область, Украина, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)
В Белгородской области назвали число жертв обстрелов ВСУ с начала СВО

Клепиков: с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли более 250 белгородцев

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Более 250 человек погибли и 1,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков.
«
"В результате обстрелов и террористических атак со стороны Украины свыше 250 мирных жителей погибли, более полутора тысяч получили ранения различной степени тяжести, в том числе дети. Из-за высокой степени угрозы жизни и здоровью не могут проживать в своих домах десятки тысяч людей", - сказал Клепиков в рамках доклада на I Белгородском юридическом форуме.
По его словам, в регионе в результате ударов со стороны Украины повреждены более 32 тысяч жилых домов и квартир, а также около 10 тысяч автомобилей.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородская областьУкраинаЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)
 
 
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