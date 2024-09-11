https://ria.ru/20240911/podrostok-1972162848.html
В Пензенской области задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании
В Пензенской области задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании - РИА Новости, 11.09.2024
В Пензенской области задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании
УФСБ России по Пензенской области пресекло деятельность 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении лжеминирования на объекте образования, сообщила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:59
2024-09-11T18:59
2024-09-11T18:59
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. УФСБ России по Пензенской области пресекло деятельность 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении лжеминирования на объекте образования, сообщила пресс-служба управления. "Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 2009 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Установлено, что подозреваемый причастен к осуществлению анонимного звонка с заведомо ложной информацией об акте терроризма на объекте образования Пензенской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело в отношении подростка возбудило УМВД по Пензенской области. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, добавили в пресс-службе.
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происшествия, россия, пензенская область, фсб
Происшествия, Россия, Пензенская область, ФСБ
В Пензенской области задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании
ФСБ: задержан 15-летний подросток, сообщивший о минировании учебного заведения
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. УФСБ России по Пензенской области пресекло деятельность 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении лжеминирования на объекте образования, сообщила пресс-служба управления.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 2009 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Установлено, что подозреваемый причастен к осуществлению анонимного звонка с заведомо ложной информацией об акте терроризма на объекте образования Пензенской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело в отношении подростка возбудило УМВД по Пензенской области. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, добавили в пресс-службе.