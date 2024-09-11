Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/podrostok-1972162848.html
В Пензенской области задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании
В Пензенской области задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании - РИА Новости, 11.09.2024
В Пензенской области задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании
УФСБ России по Пензенской области пресекло деятельность 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении лжеминирования на объекте образования, сообщила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:59
2024-09-11T18:59
происшествия
россия
пензенская область
фсб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. УФСБ России по Пензенской области пресекло деятельность 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении лжеминирования на объекте образования, сообщила пресс-служба управления. "Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 2009 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Установлено, что подозреваемый причастен к осуществлению анонимного звонка с заведомо ложной информацией об акте терроризма на объекте образования Пензенской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело в отношении подростка возбудило УМВД по Пензенской области. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240911/mvd-1972074618.html
россия
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пензенская область, фсб
Происшествия, Россия, Пензенская область, ФСБ
В Пензенской области задержали подростка, подозреваемого в лжеминировании

ФСБ: задержан 15-летний подросток, сообщивший о минировании учебного заведения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. УФСБ России по Пензенской области пресекло деятельность 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении лжеминирования на объекте образования, сообщила пресс-служба управления.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 2009 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Установлено, что подозреваемый причастен к осуществлению анонимного звонка с заведомо ложной информацией об акте терроризма на объекте образования Пензенской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело в отношении подростка возбудило УМВД по Пензенской области. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, добавили в пресс-службе.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В МВД рассказали о сообществах в Telegram, обсуждающих нападения на школы
Вчера, 13:20
 
ПроисшествияРоссияПензенская областьФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала