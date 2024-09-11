https://ria.ru/20240911/podmoskove-1972135433.html
Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Индию более чем в пять раз
Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Индию более чем в пять раз - РИА Новости, 11.09.2024
Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Индию более чем в пять раз
В январе-июне 2024 года объем экспорта продукции подмосковного агропромышленного комплекса составил 10,8 тысячи тонн, что в пять раз выше показателей... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:07
2024-09-11T17:07
2024-09-11T17:07
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В январе-июне 2024 года объем экспорта продукции подмосковного агропромышленного комплекса составил 10,8 тысячи тонн, что в пять раз выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там отметили, что на долю Индии приходится 0,4% экспорта продукции агрокомплекса региона. Основными товарными позициями являются необработанные овощи – за полгода поставлено 8,4 тысячи тонн, экспортировано 2,3 тысячи тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности, также отправлено 96 тонн мяса и мясных изделий. Также Индия является одним из торговых партнеров Московской области по импорту. За шесть месяцев основными товарными позициями стали чай – доставлено 4,9 тысячи тонн, плодовоовощные консервы – 10,8 тысячи тонн, более 7 тысяч тонн прочей продукции агропромышленного комплекса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), индия, экспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Индия, Экспорт