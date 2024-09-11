Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Индию более чем в пять раз - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:07 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/podmoskove-1972135433.html
Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Индию более чем в пять раз
Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Индию более чем в пять раз - РИА Новости, 11.09.2024
Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Индию более чем в пять раз
В январе-июне 2024 года объем экспорта продукции подмосковного агропромышленного комплекса составил 10,8 тысячи тонн, что в пять раз выше показателей... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:07
2024-09-11T17:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
индия
экспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940333239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13fb1bdaffa15ca74f958328bdc0546.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В январе-июне 2024 года объем экспорта продукции подмосковного агропромышленного комплекса составил 10,8 тысячи тонн, что в пять раз выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там отметили, что на долю Индии приходится 0,4% экспорта продукции агрокомплекса региона. Основными товарными позициями являются необработанные овощи – за полгода поставлено 8,4 тысячи тонн, экспортировано 2,3 тысячи тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности, также отправлено 96 тонн мяса и мясных изделий. Также Индия является одним из торговых партнеров Московской области по импорту. За шесть месяцев основными товарными позициями стали чай – доставлено 4,9 тысячи тонн, плодовоовощные консервы – 10,8 тысячи тонн, более 7 тысяч тонн прочей продукции агропромышленного комплекса.
https://ria.ru/20240910/ovoschi-1971918495.html
московская область (подмосковье)
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940333239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7810b435617a84979322a96eb56d20aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), индия, экспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Индия, Экспорт

Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Индию более чем в пять раз

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник фасует огурцы
Сотрудник фасует огурцы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник фасует огурцы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В январе-июне 2024 года объем экспорта продукции подмосковного агропромышленного комплекса составил 10,8 тысячи тонн, что в пять раз выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Там отметили, что на долю Индии приходится 0,4% экспорта продукции агрокомплекса региона. Основными товарными позициями являются необработанные овощи – за полгода поставлено 8,4 тысячи тонн, экспортировано 2,3 тысячи тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности, также отправлено 96 тонн мяса и мясных изделий.
Также Индия является одним из торговых партнеров Московской области по импорту. За шесть месяцев основными товарными позициями стали чай – доставлено 4,9 тысячи тонн, плодовоовощные консервы – 10,8 тысячи тонн, более 7 тысяч тонн прочей продукции агропромышленного комплекса.
Помидоры в агрохозяйстве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Аграрии собрали более 49 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье
10 сентября, 18:24
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИндияЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала