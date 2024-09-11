https://ria.ru/20240911/podmoskove-1972118278.html

Свыше 700 образовательных курсов начнут работать в библиотеках Подмосковья

Свыше 700 образовательных курсов начнут работать в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 11.09.2024

Свыше 700 образовательных курсов начнут работать в библиотеках Подмосковья

Свыше 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых заработают в библиотеках Подмосковья в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:20

2024-09-11T16:20

2024-09-11T16:20

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Свыше 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых заработают в библиотеках Подмосковья в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.Популярностью среди этого направления пользуются развивающие занятия для самых маленьких, библиопродленка, языковые курсы и подготовительные курсы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. На базе библиотек с детьми занимаются квалифицированные специалисты, а необходимая литература всегда есть под рукой.Теперь кружки в библиотеках разделены на два направления: "Твори в библиотеке" и "Умней в библиотеке". На портале "Мое Подмосковье" можно выбрать ближайшую библиотеку и посмотреть расписание занятий.Подмосковные библиотеки предлагают большой выбор курсов по изучению иностранных языков для больших и маленьких посетителей, а также занятия по изучению культуры разных стран.Например, в городе Видное читателей знакомят со Страной восходящего солнца в клубе "Культура Японии" и помогают выучить французский язык. Щелковская библиотека открыла курсы японского языка. В Сергиевом Посаде изучают культуру Китая и китайский язык.Библиотека города Протвино также приглашает на занятия по изучению китайского. В Раменском есть разговорный клуб для молодежи, изучающей английский язык, и курсы немецкого языка. Домодедовская библиотека ждет детей на занятиях в театрально-музыкальной студии на иностранных языках Eleada.Особое внимание библиотеки уделяют подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ. В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке "Территория свободной мысли" проводят тренинг-занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. А также многие другие школы оказывают помощь в подготовке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), видное, китай, образовательные курсы