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Свыше 700 образовательных курсов начнут работать в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 11.09.2024
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Новости Подмосковья
 
16:20 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/podmoskove-1972118278.html
Свыше 700 образовательных курсов начнут работать в библиотеках Подмосковья
Свыше 700 образовательных курсов начнут работать в библиотеках Подмосковья - РИА Новости, 11.09.2024
Свыше 700 образовательных курсов начнут работать в библиотеках Подмосковья
Свыше 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых заработают в библиотеках Подмосковья в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:20
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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образовательные курсы
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Свыше 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых заработают в библиотеках Подмосковья в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.Популярностью среди этого направления пользуются развивающие занятия для самых маленьких, библиопродленка, языковые курсы и подготовительные курсы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. На базе библиотек с детьми занимаются квалифицированные специалисты, а необходимая литература всегда есть под рукой.Теперь кружки в библиотеках разделены на два направления: "Твори в библиотеке" и "Умней в библиотеке". На портале "Мое Подмосковье" можно выбрать ближайшую библиотеку и посмотреть расписание занятий.Подмосковные библиотеки предлагают большой выбор курсов по изучению иностранных языков для больших и маленьких посетителей, а также занятия по изучению культуры разных стран.Например, в городе Видное читателей знакомят со Страной восходящего солнца в клубе "Культура Японии" и помогают выучить французский язык. Щелковская библиотека открыла курсы японского языка. В Сергиевом Посаде изучают культуру Китая и китайский язык.Библиотека города Протвино также приглашает на занятия по изучению китайского. В Раменском есть разговорный клуб для молодежи, изучающей английский язык, и курсы немецкого языка. Домодедовская библиотека ждет детей на занятиях в театрально-музыкальной студии на иностранных языках Eleada.Особое внимание библиотеки уделяют подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ. В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке "Территория свободной мысли" проводят тренинг-занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. А также многие другие школы оказывают помощь в подготовке.
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московская область (подмосковье), видное, китай, образовательные курсы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Видное, Китай, образовательные курсы

Свыше 700 образовательных курсов начнут работать в библиотеках Подмосковья

© iStock.com / JackFЗанятия в библиотеке
Занятия в библиотеке - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© iStock.com / JackF
Занятия в библиотеке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Свыше 700 образовательных курсов и кружков для детей и взрослых заработают в библиотеках Подмосковья в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Популярностью среди этого направления пользуются развивающие занятия для самых маленьких, библиопродленка, языковые курсы и подготовительные курсы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. На базе библиотек с детьми занимаются квалифицированные специалисты, а необходимая литература всегда есть под рукой.
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Теперь кружки в библиотеках разделены на два направления: "Твори в библиотеке" и "Умней в библиотеке". На портале "Мое Подмосковье" можно выбрать ближайшую библиотеку и посмотреть расписание занятий.
Подмосковные библиотеки предлагают большой выбор курсов по изучению иностранных языков для больших и маленьких посетителей, а также занятия по изучению культуры разных стран.
Например, в городе Видное читателей знакомят со Страной восходящего солнца в клубе "Культура Японии" и помогают выучить французский язык. Щелковская библиотека открыла курсы японского языка. В Сергиевом Посаде изучают культуру Китая и китайский язык.
Библиотека города Протвино также приглашает на занятия по изучению китайского. В Раменском есть разговорный клуб для молодежи, изучающей английский язык, и курсы немецкого языка. Домодедовская библиотека ждет детей на занятиях в театрально-музыкальной студии на иностранных языках Eleada.
Особое внимание библиотеки уделяют подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ. В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке "Территория свободной мысли" проводят тренинг-занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. А также многие другие школы оказывают помощь в подготовке.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВидноеКитайобразовательные курсы
 
 
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