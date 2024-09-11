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В Кремле ответили на заявления Блинкена о поставках оружия России - РИА Новости, 11.09.2024
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12:55 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/peskov-1972065192.html
В Кремле ответили на заявления Блинкена о поставках оружия России
В Кремле ответили на заявления Блинкена о поставках оружия России - РИА Новости, 11.09.2024
В Кремле ответили на заявления Блинкена о поставках оружия России
Москва слышит много рассуждений о поставках РФ вооружений, они не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:55
2024-09-11T12:55
россия
сша
москва
дмитрий песков
энтони блинкен
джо байден
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва слышит много рассуждений о поставках РФ вооружений, они не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы слышим очень много рассуждений о каких-то поставках каких-то вооружений Российской Федерации. Они все не имеют под собой никаких оснований", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни. Ранее президент США Джо Байден заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.
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россия, сша, москва, дмитрий песков, энтони блинкен, джо байден, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, Джо Байден, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле ответили на заявления Блинкена о поставках оружия России

Песков заявил, что Россия слышит много рассуждений о поставках вооружений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва слышит много рассуждений о поставках РФ вооружений, они не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы слышим очень много рассуждений о каких-то поставках каких-то вооружений Российской Федерации. Они все не имеют под собой никаких оснований", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни.
Ранее президент США Джо Байден заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.
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