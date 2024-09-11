https://ria.ru/20240911/peskov-1972065192.html

В Кремле ответили на заявления Блинкена о поставках оружия России

В Кремле ответили на заявления Блинкена о поставках оружия России - РИА Новости, 11.09.2024

В Кремле ответили на заявления Блинкена о поставках оружия России

Москва слышит много рассуждений о поставках РФ вооружений, они не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:55

2024-09-11T12:55

2024-09-11T12:55

россия

сша

москва

дмитрий песков

энтони блинкен

джо байден

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва слышит много рассуждений о поставках РФ вооружений, они не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы слышим очень много рассуждений о каких-то поставках каких-то вооружений Российской Федерации. Они все не имеют под собой никаких оснований", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни. Ранее президент США Джо Байден заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.

https://ria.ru/20240910/rakety-1971848816.html

россия

сша

москва

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россия, сша, москва, дмитрий песков, энтони блинкен, джо байден, вэф — 2024 (восточный экономический форум)