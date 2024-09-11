https://ria.ru/20240911/peskov-1972058042.html
Звонок Байдена не смог бы урегулировать украинский конфликт, заявил Песков
Звонок Байдена не смог бы урегулировать украинский конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024
Звонок Байдена не смог бы урегулировать украинский конфликт, заявил Песков
Звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:47
2024-09-11T12:47
2024-09-11T12:58
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, такой звонок не мог бы поставить точку никак", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле, что звонок Байдена Путину давно мог бы поставить точку в конфликте на Украине.Во вторник на теледебатах экс-президента Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена, что он не позвонил Путину для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972053959.html
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в мире
Звонок Байдена не смог бы урегулировать украинский конфликт, заявил Песков
Песков: звонок Байдена Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, такой звонок не мог бы поставить точку никак", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле, что звонок Байдена Путину давно мог бы поставить точку в конфликте на Украине.
Во вторник на теледебатах экс-президента Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена, что он не позвонил Путину для урегулирования конфликта на Украине.