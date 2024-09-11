https://ria.ru/20240911/peregovory-1971975888.html

Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского

Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского - РИА Новости, 11.09.2024

Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае избрания организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T06:52

2024-09-11T06:52

2024-09-11T06:52

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае избрания организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине. "Я улажу это еще до того, как стану президентом (до вступления в должность - ред.)...я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе", – пообещал Трамп в ходе дебатов с Камалой Харрис. В ходе тех же дебатов он заявил, что желает положить конец конфликту на Украине. Он также вновь заверил, что сделает это еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах. Трамп при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это "невозможно". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240911/tramp-1971969625.html

https://ria.ru/20240911/debaty-1971973407.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, нато, предвыборные дебаты харрис и трампа