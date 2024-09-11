Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/peregovory-1971975888.html
Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского
Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае избрания организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:52
2024-09-11T06:52
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967778_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_072b8e3300e83536120f7113c0fd538f.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае избрания организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине. "Я улажу это еще до того, как стану президентом (до вступления в должность - ред.)...я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе", – пообещал Трамп в ходе дебатов с Камалой Харрис. В ходе тех же дебатов он заявил, что желает положить конец конфликту на Украине. Он также вновь заверил, что сделает это еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах. Трамп при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это "невозможно". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240911/tramp-1971969625.html
https://ria.ru/20240911/debaty-1971973407.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967778_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d9aa36d424dd1f236dc1ed87a8796684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, нато, предвыборные дебаты харрис и трампа
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, Вооруженные силы Украины, НАТО, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского

Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского ради мира на Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае избрания организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине.
"Я улажу это еще до того, как стану президентом (до вступления в должность - ред.)...я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе", – пообещал Трамп в ходе дебатов с Камалой Харрис.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность
Вчера, 05:15
В ходе тех же дебатов он заявил, что желает положить конец конфликту на Украине. Он также вновь заверил, что сделает это еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах.
Трамп при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это "невозможно".
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президентские дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трамп и Харрис в ходе дебатов по меньшей мере 12 раз упомянули Путина
Вчера, 06:10
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООНВооруженные силы УкраиныНАТОПредвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала