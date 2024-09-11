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Патриарх держит на контроле ситуацию со своим духовником, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.09.2024
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Религия
 
17:37 11.09.2024 (обновлено: 17:40 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/patriarkh-1972143258.html
Патриарх держит на контроле ситуацию со своим духовником, заявили в РПЦ
Патриарх держит на контроле ситуацию со своим духовником, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.09.2024
Патриарх держит на контроле ситуацию со своим духовником, заявили в РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл держит на контроле ситуацию вокруг его духовника схиархимандрита Илия, сообщил РИА Новости источник в Русской... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:37
2024-09-11T17:40
религия
оптина пустынь
орловская область
переделкино
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл держит на контроле ситуацию вокруг его духовника схиархимандрита Илия, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что старец Илий якобы был похищен, а также о том, что задержан его помощник Геннадий Цурков."Патриарх держит ситуацию на контроле", – сказал собеседник агентства.Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
https://ria.ru/20240911/iliy-1972142853.html
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оптина пустынь, орловская область, переделкино, русская православная церковь, религия
Религия, Оптина пустынь, Орловская область, Переделкино, Русская православная церковь, Религия
Патриарх держит на контроле ситуацию со своим духовником, заявили в РПЦ

Источник в РПЦ: патриарх держит на контроле ситуацию со своим духовником

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршее служение в храме Христа Спасителя по случаю 5-й годовщины интронизации
Патриаршее служение в храме Христа Спасителя по случаю 5-й годовщины интронизации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл держит на контроле ситуацию вокруг его духовника схиархимандрита Илия, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что старец Илий якобы был похищен, а также о том, что задержан его помощник Геннадий Цурков.
"Патриарх держит ситуацию на контроле", – сказал собеседник агентства.
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Епископ раскрыл, где сейчас находится духовник патриарха
Вчера, 17:33
 
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