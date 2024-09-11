https://ria.ru/20240911/patriarkh-1972143258.html

Патриарх держит на контроле ситуацию со своим духовником, заявили в РПЦ

Патриарх держит на контроле ситуацию со своим духовником, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.09.2024

Патриарх держит на контроле ситуацию со своим духовником, заявили в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл держит на контроле ситуацию вокруг его духовника схиархимандрита Илия, сообщил РИА Новости источник в Русской... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:37

2024-09-11T17:37

2024-09-11T17:40

религия

оптина пустынь

орловская область

переделкино

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл держит на контроле ситуацию вокруг его духовника схиархимандрита Илия, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что старец Илий якобы был похищен, а также о том, что задержан его помощник Геннадий Цурков."Патриарх держит ситуацию на контроле", – сказал собеседник агентства.Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

https://ria.ru/20240911/iliy-1972142853.html

оптина пустынь

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

оптина пустынь, орловская область, переделкино, русская православная церковь, религия