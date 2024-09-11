Памфилова прокомментировала итоги выборов
Памфилова: выборы в ЕДГ-2024 подтвердили, что силы у России только растут
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Единый день голосования-2024, как и президентские выборы в марте текущего года, подтвердили, что силы у России только растут.
"Эти выборы подтвердили, что… демонстрация силы России, которая была на выборах президента, она подкреплена ещё раз демонстрацией, что силы у нас только растут… Это тенденция, которая свидетельствует, что в этих условиях в стране идут очень сложные, но очень важные процессы", - заявила Памфилова журналистам после заседания ЦИК РФ.
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.