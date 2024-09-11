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Памфилова прокомментировала итоги выборов - РИА Новости, 11.09.2024
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14:10 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/pamfilova-1972089950.html
Памфилова прокомментировала итоги выборов
Памфилова прокомментировала итоги выборов - РИА Новости, 11.09.2024
Памфилова прокомментировала итоги выборов
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Единый день голосования-2024, как и президентские выборы в марте текущего года, РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:10
2024-09-11T14:10
политика
россия
абакан
анадырь
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Единый день голосования-2024, как и президентские выборы в марте текущего года, подтвердили, что силы у России только растут. "Эти выборы подтвердили, что… демонстрация силы России, которая была на выборах президента, она подкреплена ещё раз демонстрацией, что силы у нас только растут… Это тенденция, которая свидетельствует, что в этих условиях в стране идут очень сложные, но очень важные процессы", - заявила Памфилова журналистам после заседания ЦИК РФ. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова прокомментировала итоги выборов

Памфилова: выборы в ЕДГ-2024 подтвердили, что силы у России только растут

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Единый день голосования-2024, как и президентские выборы в марте текущего года, подтвердили, что силы у России только растут.
"Эти выборы подтвердили, что… демонстрация силы России, которая была на выборах президента, она подкреплена ещё раз демонстрацией, что силы у нас только растут… Это тенденция, которая свидетельствует, что в этих условиях в стране идут очень сложные, но очень важные процессы", - заявила Памфилова журналистам после заседания ЦИК РФ.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Голосование на участке № 3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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ПолитикаРоссияАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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