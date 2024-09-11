https://ria.ru/20240911/pamfilova-1972089950.html

Памфилова прокомментировала итоги выборов

Памфилова прокомментировала итоги выборов - РИА Новости, 11.09.2024

Памфилова прокомментировала итоги выборов

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Единый день голосования-2024, как и президентские выборы в марте текущего года, РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:10

2024-09-11T14:10

2024-09-11T14:10

политика

россия

абакан

анадырь

элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Единый день голосования-2024, как и президентские выборы в марте текущего года, подтвердили, что силы у России только растут. "Эти выборы подтвердили, что… демонстрация силы России, которая была на выборах президента, она подкреплена ещё раз демонстрацией, что силы у нас только растут… Это тенденция, которая свидетельствует, что в этих условиях в стране идут очень сложные, но очень важные процессы", - заявила Памфилова журналистам после заседания ЦИК РФ. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024