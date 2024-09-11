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Шойгу оценил отношения России и Бахрейна - РИА Новости, 11.09.2024
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18:00 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/otnosheniya-1972151681.html
Шойгу оценил отношения России и Бахрейна
Шойгу оценил отношения России и Бахрейна - РИА Новости, 11.09.2024
Шойгу оценил отношения России и Бахрейна
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Отношения России и Бахрейна носят дружеский характер, визит бахрейнского короля Хамада Аль Халифы в Москву весной нынешнего... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:00
2024-09-11T18:00
бахрейн
россия
москва
сергей шойгу
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Отношения России и Бахрейна носят дружеский характер, визит бахрейнского короля Хамада Аль Халифы в Москву весной нынешнего года придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. На "полях" встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с руководителем Национальной разведывательной службы Бахрейна Бассамом Аль Меараджем. "Высоко ценим дружеский характер российско-бахрейнских отношений. Его основой служит доверительное общение между главами государств. Состоявшийся в мае официальный визит короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Шойгу. "Подтверждаю готовность и дальше развивать диалог по линии Советов безопасности", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240906/putin-1970970960.html
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бахрейн, россия, москва, сергей шойгу, брикс
Бахрейн, Россия, Москва, Сергей Шойгу, БРИКС
Шойгу оценил отношения России и Бахрейна

Шойгу: визит короля Бахрейна в Москву придал импульс наращиванию сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Отношения России и Бахрейна носят дружеский характер, визит бахрейнского короля Хамада Аль Халифы в Москву весной нынешнего года придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
На "полях" встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с руководителем Национальной разведывательной службы Бахрейна Бассамом Аль Меараджем.
"Высоко ценим дружеский характер российско-бахрейнских отношений. Его основой служит доверительное общение между главами государств. Состоявшийся в мае официальный визит короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Шойгу.
"Подтверждаю готовность и дальше развивать диалог по линии Советов безопасности", - добавил Шойгу.
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БахрейнРоссияМоскваСергей ШойгуБРИКС
 
 
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