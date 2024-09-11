https://ria.ru/20240911/otnosheniya-1972151681.html
Шойгу оценил отношения России и Бахрейна
Шойгу оценил отношения России и Бахрейна - РИА Новости, 11.09.2024
Шойгу оценил отношения России и Бахрейна
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Отношения России и Бахрейна носят дружеский характер, визит бахрейнского короля Хамада Аль Халифы в Москву весной нынешнего... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:00
2024-09-11T18:00
2024-09-11T18:00
бахрейн
россия
москва
сергей шойгу
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_0:24:2888:1649_1920x0_80_0_0_184aad0bf7e34d61342fb562732878fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Отношения России и Бахрейна носят дружеский характер, визит бахрейнского короля Хамада Аль Халифы в Москву весной нынешнего года придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. На "полях" встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с руководителем Национальной разведывательной службы Бахрейна Бассамом Аль Меараджем. "Высоко ценим дружеский характер российско-бахрейнских отношений. Его основой служит доверительное общение между главами государств. Состоявшийся в мае официальный визит короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Шойгу. "Подтверждаю готовность и дальше развивать диалог по линии Советов безопасности", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20240906/putin-1970970960.html
бахрейн
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_1a67b09f831365959eeff9f8dd1641cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, россия, москва, сергей шойгу, брикс
Бахрейн, Россия, Москва, Сергей Шойгу, БРИКС
Шойгу оценил отношения России и Бахрейна
Шойгу: визит короля Бахрейна в Москву придал импульс наращиванию сотрудничества
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Отношения России и Бахрейна носят дружеский характер, визит бахрейнского короля Хамада Аль Халифы в Москву весной нынешнего года придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
На "полях" встречи высоких представителей стран БРИКС
и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с руководителем Национальной разведывательной службы Бахрейна Бассамом Аль Меараджем.
"Высоко ценим дружеский характер российско-бахрейнских отношений. Его основой служит доверительное общение между главами государств. Состоявшийся в мае официальный визит короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Шойгу.
"Подтверждаю готовность и дальше развивать диалог по линии Советов безопасности", - добавил Шойгу.