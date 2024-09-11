https://ria.ru/20240911/otnosheniya-1972151681.html

Шойгу оценил отношения России и Бахрейна

Шойгу оценил отношения России и Бахрейна - РИА Новости, 11.09.2024

Шойгу оценил отношения России и Бахрейна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Отношения России и Бахрейна носят дружеский характер, визит бахрейнского короля Хамада Аль Халифы в Москву весной нынешнего... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:00

2024-09-11T18:00

2024-09-11T18:00

бахрейн

россия

москва

сергей шойгу

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Отношения России и Бахрейна носят дружеский характер, визит бахрейнского короля Хамада Аль Халифы в Москву весной нынешнего года придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. На "полях" встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с руководителем Национальной разведывательной службы Бахрейна Бассамом Аль Меараджем. "Высоко ценим дружеский характер российско-бахрейнских отношений. Его основой служит доверительное общение между главами государств. Состоявшийся в мае официальный визит короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву придал дополнительный импульс наращиванию всего спектра двусторонних отношений и сотрудничества", - сказал Шойгу. "Подтверждаю готовность и дальше развивать диалог по линии Советов безопасности", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20240906/putin-1970970960.html

бахрейн

россия

москва

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бахрейн, россия, москва, сергей шойгу, брикс