https://ria.ru/20240911/ospa-1972035513.html
У иностранца в Стамбуле выявили симптомы оспы обезьян
У иностранца в Стамбуле выявили симптомы оспы обезьян - РИА Новости, 11.09.2024
У иностранца в Стамбуле выявили симптомы оспы обезьян
Иностранца с симптомами, схожими с оспой обезьян, поместили в карантин в центре Стамбула, передает в среду телеканал NTV. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:46
2024-09-11T11:46
2024-09-11T11:46
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СТАМБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Иностранца с симптомами, схожими с оспой обезьян, поместили в карантин в центре Стамбула, передает в среду телеканал NTV. Ранее о случаях заражения оспой обезьян в Турции не сообщалось. "Иностранца с признаками оспы обезьян на теле поместили в карантин в центральном районе Бейоглу. Врачи взяли образцы с тела мужчины для анализов", - передает канал. СМИ уточняют, что мужчина прибыл из одной из африканских стран. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240829/vaktsina-1969098201.html
https://ria.ru/20240826/ospa-1968566295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, африка, воз
В мире, Стамбул, Турция, Африка, ВОЗ
У иностранца в Стамбуле выявили симптомы оспы обезьян
В Стамбуле поместили в карантин иностранца с симптомами оспы обезьян