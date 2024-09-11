https://ria.ru/20240911/ospa-1972035513.html

У иностранца в Стамбуле выявили симптомы оспы обезьян

У иностранца в Стамбуле выявили симптомы оспы обезьян - РИА Новости, 11.09.2024

У иностранца в Стамбуле выявили симптомы оспы обезьян

Иностранца с симптомами, схожими с оспой обезьян, поместили в карантин в центре Стамбула, передает в среду телеканал NTV. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:46

2024-09-11T11:46

2024-09-11T11:46

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СТАМБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Иностранца с симптомами, схожими с оспой обезьян, поместили в карантин в центре Стамбула, передает в среду телеканал NTV. Ранее о случаях заражения оспой обезьян в Турции не сообщалось. "Иностранца с признаками оспы обезьян на теле поместили в карантин в центральном районе Бейоглу. Врачи взяли образцы с тела мужчины для анализов", - передает канал. СМИ уточняют, что мужчина прибыл из одной из африканских стран. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20240829/vaktsina-1969098201.html

https://ria.ru/20240826/ospa-1968566295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, турция, африка, воз