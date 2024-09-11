https://ria.ru/20240911/opros-1971955687.html

Две трети американцев планируют смотреть теледебаты Харрис и Трампа

Две трети американцев планируют смотреть теледебаты Харрис и Трампа - РИА Новости, 11.09.2024

Две трети американцев планируют смотреть теледебаты Харрис и Трампа

Почти две трети американских избирателей планируют смотреть теледебаты с участием кандидатов от Демократической и Республиканской партии вице-президента Камалы... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:00

2024-09-11T00:00

2024-09-11T00:00

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Почти две трети американских избирателей планируют смотреть теледебаты с участием кандидатов от Демократической и Республиканской партии вице-президента Камалы Харрис и экс-президента США Дональда Трампа, свидетельствует опрос Rasmussen Reports. "Около двух третей избирателей говорят, что с большой долей вероятности будут смотреть сегодня вечером теледебаты кандидатов в президенты", - сообщили авторы опроса. Из общего числа опрошенных 83% участников сообщили о том, что "вероятнее всего будут смотреть теледебаты", при этом 64% сообщили, что "очень вероятно" сделают это и лишь 14% "вероятно не будут". Исследование проводилось по телефону с 2 по 4 сентября, в нем приняли участие 1070 потенциальных избирателей, социологическая погрешность составляет 3 процентных пункта. Как в свою очередь свидетельствует опрос NPR, 30% избирателей надеются, что предстоящие дебаты помогут им определиться с выбором кандидата, однако 42% признаются, что они совершенно не имеют значения для их выбора. Среди демократов 32% думают, что определятся с выбором по итогам дебатов, для 41% они не являются решающими, тогда как среди республиканцев 48% уверены, что дебаты не имеют для их решения на выборах никакого значения, обратной позиции придерживаются 30%. В опросе NPR приняли участие 1529 жителей США, погрешность составляет 3.2%. Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами. Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240910/debaty-1971719847.html

https://ria.ru/20240908/ssha-1971405749.html

https://ria.ru/20240910/debaty-1971879162.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024