https://ria.ru/20240911/omsk-1971991867.html

Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска

Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска - РИА Новости, 11.09.2024

Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска

Губернатор Омской области сообщил о реализации в округах Омска проектов благоустройства по программе "Решают люди", рассказали в пресс-службе правительства... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:29

2024-09-11T09:29

2024-09-11T09:29

омская область

омск

виталий хоценко

благоустройство

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ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области сообщил о реализации в округах Омска проектов благоустройства по программе "Решают люди", рассказали в пресс-службе правительства региона. В Омске появились десятки обустроенных общественных территорий. Виталий Хоценко назвал адреса завершенных проектов. "Сразу несколько инициатив наших жителей воплотили в жизнь в Омске в рамках проекта "Решают люди". В Советском округе благоустроили скверы "Библиотечный" и "Уголок детства". В Кировском округе создали скейт парк, установили детский игровой городок и площадку с уличными тренажерами. В Октябрьском округе в рамках местных инициатив обновили фасад здания школы №142 и установили универсальную спортивную площадку. В Ленинском округе обновили спортивные площадки гимназии № 75 и школы № 110. В Центральном округе на участке улицы Чапаева от улицы Герцена до улицы Тарская обновили пешеходные дорожки и установили новые скамейки", - сказал Виталий Хоценко. На воплощение инициатив жителей Омска уже выделено полмиллиарда рублей.

https://ria.ru/20240829/omsk-1969201087.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, виталий хоценко, благоустройство