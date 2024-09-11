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Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска - РИА Новости, 11.09.2024
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
09:29 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/omsk-1971991867.html
Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска
Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска - РИА Новости, 11.09.2024
Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска
Губернатор Омской области сообщил о реализации в округах Омска проектов благоустройства по программе "Решают люди", рассказали в пресс-службе правительства... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:29
2024-09-11T09:29
омская область
омск
виталий хоценко
благоустройство
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ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области сообщил о реализации в округах Омска проектов благоустройства по программе "Решают люди", рассказали в пресс-службе правительства региона. В Омске появились десятки обустроенных общественных территорий. Виталий Хоценко назвал адреса завершенных проектов. "Сразу несколько инициатив наших жителей воплотили в жизнь в Омске в рамках проекта "Решают люди". В Советском округе благоустроили скверы "Библиотечный" и "Уголок детства". В Кировском округе создали скейт парк, установили детский игровой городок и площадку с уличными тренажерами. В Октябрьском округе в рамках местных инициатив обновили фасад здания школы №142 и установили универсальную спортивную площадку. В Ленинском округе обновили спортивные площадки гимназии № 75 и школы № 110. В Центральном округе на участке улицы Чапаева от улицы Герцена до улицы Тарская обновили пешеходные дорожки и установили новые скамейки", - сказал Виталий Хоценко. На воплощение инициатив жителей Омска уже выделено полмиллиарда рублей.
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омск, виталий хоценко, благоустройство
Омская область , Омск, Виталий Хоценко, Благоустройство

Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко
Читать ria.ru в
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области сообщил о реализации в округах Омска проектов благоустройства по программе "Решают люди", рассказали в пресс-службе правительства региона.
В Омске появились десятки обустроенных общественных территорий. Виталий Хоценко назвал адреса завершенных проектов.
"Сразу несколько инициатив наших жителей воплотили в жизнь в Омске в рамках проекта "Решают люди". В Советском округе благоустроили скверы "Библиотечный" и "Уголок детства". В Кировском округе создали скейт парк, установили детский игровой городок и площадку с уличными тренажерами. В Октябрьском округе в рамках местных инициатив обновили фасад здания школы №142 и установили универсальную спортивную площадку. В Ленинском округе обновили спортивные площадки гимназии № 75 и школы № 110. В Центральном округе на участке улицы Чапаева от улицы Герцена до улицы Тарская обновили пешеходные дорожки и установили новые скамейки", - сказал Виталий Хоценко.
На воплощение инициатив жителей Омска уже выделено полмиллиарда рублей.
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Омская областьОмскВиталий ХоценкоБлагоустройство
 
 
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