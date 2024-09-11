https://ria.ru/20240911/omsk-1971991867.html
Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска
Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска - РИА Новости, 11.09.2024
Хоценко рассказал о ходе реализации проектов благоустройства Омска
Губернатор Омской области сообщил о реализации в округах Омска проектов благоустройства по программе "Решают люди", рассказали в пресс-службе правительства... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:29
2024-09-11T09:29
2024-09-11T09:29
омская область
омск
виталий хоценко
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951304624_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_25a20349d72dcf39d0680236e489d8b7.jpg
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области сообщил о реализации в округах Омска проектов благоустройства по программе "Решают люди", рассказали в пресс-службе правительства региона. В Омске появились десятки обустроенных общественных территорий. Виталий Хоценко назвал адреса завершенных проектов. "Сразу несколько инициатив наших жителей воплотили в жизнь в Омске в рамках проекта "Решают люди". В Советском округе благоустроили скверы "Библиотечный" и "Уголок детства". В Кировском округе создали скейт парк, установили детский игровой городок и площадку с уличными тренажерами. В Октябрьском округе в рамках местных инициатив обновили фасад здания школы №142 и установили универсальную спортивную площадку. В Ленинском округе обновили спортивные площадки гимназии № 75 и школы № 110. В Центральном округе на участке улицы Чапаева от улицы Герцена до улицы Тарская обновили пешеходные дорожки и установили новые скамейки", - сказал Виталий Хоценко. На воплощение инициатив жителей Омска уже выделено полмиллиарда рублей.
https://ria.ru/20240829/omsk-1969201087.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951304624_31:0:2720:2017_1920x0_80_0_0_0f57185784291385cd83c694d1400fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, виталий хоценко, благоустройство
Омская область , Омск, Виталий Хоценко, Благоустройство
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области сообщил о реализации в округах Омска проектов благоустройства по программе "Решают люди", рассказали в пресс-службе правительства региона.
В Омске появились десятки обустроенных общественных территорий. Виталий Хоценко
назвал адреса завершенных проектов.
"Сразу несколько инициатив наших жителей воплотили в жизнь в Омске в рамках проекта "Решают люди". В Советском округе благоустроили скверы "Библиотечный" и "Уголок детства". В Кировском округе создали скейт парк, установили детский игровой городок и площадку с уличными тренажерами. В Октябрьском округе в рамках местных инициатив обновили фасад здания школы №142 и установили универсальную спортивную площадку. В Ленинском округе обновили спортивные площадки гимназии № 75 и школы № 110. В Центральном округе на участке улицы Чапаева от улицы Герцена до улицы Тарская обновили пешеходные дорожки и установили новые скамейки", - сказал Виталий Хоценко.
На воплощение инициатив жителей Омска уже выделено полмиллиарда рублей.