https://ria.ru/20240911/odessa-1972095897.html

В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину при задержании, сообщили СМИ

В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину при задержании, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024

В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину при задержании, сообщили СМИ

Сотрудники военкомата в Одессе избили мужчину при задержании, тот потерял сознание, ему пришлось вызывать скорую, сообщило украинское издание Новости.LIVE. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:36

2024-09-11T14:36

2024-09-11T14:36

в мире

одесса

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897230246_237:332:3071:1926_1920x0_80_0_0_f59adb47996a130b9d3428ac09ddeb60.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе избили мужчину при задержании, тот потерял сознание, ему пришлось вызывать скорую, сообщило украинское издание Новости.LIVE. "В Одессе вспыхнул очередной скандал с ТЦК (военкоматом – ред.): во время задержания мужчина потерял сознание… Очевидцы сообщили, что военнослужащие избили гражданина. Мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Новости.LIVE. По информации издания, за мужчину вступились прохожие, конфликт перерос в потасовку. Чем все закончилось, пока неизвестно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971818067.html

https://ria.ru/20240907/odessa-1971268800.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина