https://ria.ru/20240911/odessa-1972095897.html
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину при задержании, сообщили СМИ
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину при задержании, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину при задержании, сообщили СМИ
Сотрудники военкомата в Одессе избили мужчину при задержании, тот потерял сознание, ему пришлось вызывать скорую, сообщило украинское издание Новости.LIVE. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:36
2024-09-11T14:36
2024-09-11T14:36
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе избили мужчину при задержании, тот потерял сознание, ему пришлось вызывать скорую, сообщило украинское издание Новости.LIVE. "В Одессе вспыхнул очередной скандал с ТЦК (военкоматом – ред.): во время задержания мужчина потерял сознание… Очевидцы сообщили, что военнослужащие избили гражданина. Мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Новости.LIVE. По информации издания, за мужчину вступились прохожие, конфликт перерос в потасовку. Чем все закончилось, пока неизвестно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971818067.html
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в мире, одесса, украина
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину при задержании, сообщили СМИ
Украинские СМИ: в Одессе сотрудники военкомата избили мужчину при задержании
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе избили мужчину при задержании, тот потерял сознание, ему пришлось вызывать скорую, сообщило украинское издание Новости.LIVE.
"В Одессе вспыхнул очередной скандал с ТЦК (военкоматом – ред.): во время задержания мужчина потерял сознание… Очевидцы сообщили, что военнослужащие избили гражданина. Мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Новости.LIVE.
По информации издания, за мужчину вступились прохожие, конфликт перерос в потасовку. Чем все закончилось, пока неизвестно.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.