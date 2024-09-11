Украинские войска за день нанесли 43 удара по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 43 удара по девяти населенным пунктам левого берега Днепра
Осколки снаряда. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 43 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 20 прилетов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил источник.
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Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Днепряны, Горностаевка, Алешки, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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