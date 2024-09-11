https://ria.ru/20240911/obrushenie-1971987314.html

В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома

В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома - РИА Новости, 11.09.2024

В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома

В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома, сообщил мэр города Эдуард Соснин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:04

2024-09-11T09:04

2024-09-11T13:17

происшествия

пермь

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома, сообщил мэр города Эдуард Соснин в Telegram-канале."В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 квадратных метров. <...> По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.Из здания эвакуировали 17 жильцов. На месте развернули оперативный штаб под руководством профильного заместителя мэра, работают спасатели.Для собственников жилья открыта горячая линия: 244-40-13. По адресу: Клары Цеткин, 21, развернули пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения.Согласно открытым данным, обрушение произошло в пятиэтажном здании общежития коридорного типа.

https://ria.ru/20240902/novorossiysk-1970069183.html

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пермь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь