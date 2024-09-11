https://ria.ru/20240911/obrushenie-1971987314.html
В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома
В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома - РИА Новости, 11.09.2024
В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома
В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома, сообщил мэр города Эдуард Соснин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:04
2024-09-11T09:04
2024-09-11T13:17
происшествия
пермь
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома, сообщил мэр города Эдуард Соснин в Telegram-канале."В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 квадратных метров. <...> По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.Из здания эвакуировали 17 жильцов. На месте развернули оперативный штаб под руководством профильного заместителя мэра, работают спасатели.Для собственников жилья открыта горячая линия: 244-40-13. По адресу: Клары Цеткин, 21, развернули пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения.Согласно открытым данным, обрушение произошло в пятиэтажном здании общежития коридорного типа.
https://ria.ru/20240902/novorossiysk-1970069183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома
В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома, эвакуированы 17 человек
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
В Перми обрушился подвал и первый этаж жилого дома, сообщил мэр города Эдуард Соснин в Telegram-канале
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"В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 квадратных метров. <...> По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.
Из здания эвакуировали 17 жильцов.
На месте развернули оперативный штаб под руководством профильного заместителя мэра, работают спасатели.
Для собственников жилья открыта горячая линия: 244-40-13. По адресу: Клары Цеткин, 21, развернули пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения.
Согласно открытым данным, обрушение произошло в пятиэтажном здании общежития коридорного типа.