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Минюст попросил Крым лишить статуса нотариусов с украинским гражданством - РИА Новости, 11.09.2024
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19:33 11.09.2024 (обновлено: 19:34 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/notariusy-1972167807.html
Минюст попросил Крым лишить статуса нотариусов с украинским гражданством
Минюст попросил Крым лишить статуса нотариусов с украинским гражданством - РИА Новости, 11.09.2024
Минюст попросил Крым лишить статуса нотариусов с украинским гражданством
Минюст России попросил нотариальную палату Крыма обратиться в суд для лишения 22 местных нотариусов их статуса в связи с наличием у них второго гражданства,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:33
2024-09-11T19:34
общество
россия
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Минюст России попросил нотариальную палату Крыма обратиться в суд для лишения 22 местных нотариусов их статуса в связи с наличием у них второго гражданства, сообщается на сайте ведомства. "Минюст России предложил нотариальной палате республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства… Были выявлены случаи нарушения законодательства РФ о нотариате в отношении 23 нотариусов республики Крым, из них - 22 действующих нотариуса. В период с 2014 по 2020 годы нотариусы пересекали государственную границу РФ с использованием национальных и заграничных паспортов Украины", - говорится в сообщении. Уточняется, что это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате. Также Минюст России просит Федеральную нотариальную палату проконтролировать обращение нотариальной палаты Крыма в суд с требованием о лишении статуса этих 22 нотариусов.
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общество, россия, федеральная нотариальная палата
Общество, Россия, Федеральная нотариальная палата
Минюст попросил Крым лишить статуса нотариусов с украинским гражданством

Минюст попросил Крым лишить 22 нотариусов статуса из-за второго гражданства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Минюст России попросил нотариальную палату Крыма обратиться в суд для лишения 22 местных нотариусов их статуса в связи с наличием у них второго гражданства, сообщается на сайте ведомства.
«
"Минюст России предложил нотариальной палате республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства… Были выявлены случаи нарушения законодательства РФ о нотариате в отношении 23 нотариусов республики Крым, из них - 22 действующих нотариуса. В период с 2014 по 2020 годы нотариусы пересекали государственную границу РФ с использованием национальных и заграничных паспортов Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате.
Также Минюст России просит Федеральную нотариальную палату проконтролировать обращение нотариальной палаты Крыма в суд с требованием о лишении статуса этих 22 нотариусов.
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