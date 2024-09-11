Минюст попросил Крым лишить статуса нотариусов с украинским гражданством
Минюст попросил Крым лишить 22 нотариусов статуса из-за второго гражданства
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Минюст России попросил нотариальную палату Крыма обратиться в суд для лишения 22 местных нотариусов их статуса в связи с наличием у них второго гражданства, сообщается на сайте ведомства.
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"Минюст России предложил нотариальной палате республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства… Были выявлены случаи нарушения законодательства РФ о нотариате в отношении 23 нотариусов республики Крым, из них - 22 действующих нотариуса. В период с 2014 по 2020 годы нотариусы пересекали государственную границу РФ с использованием национальных и заграничных паспортов Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате.
Также Минюст России просит Федеральную нотариальную палату проконтролировать обращение нотариальной палаты Крыма в суд с требованием о лишении статуса этих 22 нотариусов.