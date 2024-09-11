https://ria.ru/20240911/notariusy-1972167807.html

Минюст попросил Крым лишить статуса нотариусов с украинским гражданством

Минюст попросил Крым лишить статуса нотариусов с украинским гражданством - РИА Новости, 11.09.2024

Минюст попросил Крым лишить статуса нотариусов с украинским гражданством

Минюст России попросил нотариальную палату Крыма обратиться в суд для лишения 22 местных нотариусов их статуса в связи с наличием у них второго гражданства,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:33

2024-09-11T19:33

2024-09-11T19:34

общество

россия

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Минюст России попросил нотариальную палату Крыма обратиться в суд для лишения 22 местных нотариусов их статуса в связи с наличием у них второго гражданства, сообщается на сайте ведомства. "Минюст России предложил нотариальной палате республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства… Были выявлены случаи нарушения законодательства РФ о нотариате в отношении 23 нотариусов республики Крым, из них - 22 действующих нотариуса. В период с 2014 по 2020 годы нотариусы пересекали государственную границу РФ с использованием национальных и заграничных паспортов Украины", - говорится в сообщении. Уточняется, что это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате. Также Минюст России просит Федеральную нотариальную палату проконтролировать обращение нотариальной палаты Крыма в суд с требованием о лишении статуса этих 22 нотариусов.

https://ria.ru/20240727/notarius-1962304591.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

общество, россия, федеральная нотариальная палата