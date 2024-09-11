https://ria.ru/20240911/napadenie-1972046679.html

В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы

В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы - РИА Новости, 11.09.2024

В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы

Несовершеннолетняя жительница города Кулебаки несколько раз ударила ножом свою ровесницу, раненая девушка в больнице, нападавшая – под домашним арестом,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:16

2024-09-11T12:16

2024-09-11T12:17

происшествия

россия

кулебаки

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Несовершеннолетняя жительница города Кулебаки несколько раз ударила ножом свою ровесницу, раненая девушка в больнице, нападавшая – под домашним арестом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, 7 сентября обвиняемая в лесном массиве нанесла своей однокурснице несколько ударов ножом в область живота на почве длительных неприязненных отношений. С ножевыми ранениями пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей своевременно оказана квалифицированная помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемая задержана, судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20240722/moskva-1961194951.html

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кулебаки

нижегородская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, кулебаки, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)