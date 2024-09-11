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В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы
В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы - РИА Новости, 11.09.2024
В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы
Несовершеннолетняя жительница города Кулебаки несколько раз ударила ножом свою ровесницу, раненая девушка в больнице, нападавшая – под домашним арестом,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:16
2024-09-11T12:16
2024-09-11T12:17
происшествия
россия
кулебаки
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Несовершеннолетняя жительница города Кулебаки несколько раз ударила ножом свою ровесницу, раненая девушка в больнице, нападавшая – под домашним арестом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, 7 сентября обвиняемая в лесном массиве нанесла своей однокурснице несколько ударов ножом в область живота на почве длительных неприязненных отношений. С ножевыми ранениями пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей своевременно оказана квалифицированная помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемая задержана, судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кулебаки, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кулебаки, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы
В Нижегородской области девушку обвинили в попытке зарезать однокурсницу в лесу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Несовершеннолетняя жительница города Кулебаки несколько раз ударила ножом свою ровесницу, раненая девушка в больнице, нападавшая – под домашним арестом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 7 сентября обвиняемая в лесном массиве нанесла своей однокурснице несколько ударов ножом в область живота на почве длительных неприязненных отношений. С ножевыми ранениями пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей своевременно оказана квалифицированная помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемая задержана, судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.