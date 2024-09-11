Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 11.09.2024 (обновлено: 12:17 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/napadenie-1972046679.html
В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы
В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы - РИА Новости, 11.09.2024
В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы
Несовершеннолетняя жительница города Кулебаки несколько раз ударила ножом свою ровесницу, раненая девушка в больнице, нападавшая – под домашним арестом,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:16
2024-09-11T12:17
происшествия
россия
кулебаки
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Несовершеннолетняя жительница города Кулебаки несколько раз ударила ножом свою ровесницу, раненая девушка в больнице, нападавшая – под домашним арестом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, 7 сентября обвиняемая в лесном массиве нанесла своей однокурснице несколько ударов ножом в область живота на почве длительных неприязненных отношений. С ножевыми ранениями пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей своевременно оказана квалифицированная помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемая задержана, судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20240722/moskva-1961194951.html
россия
кулебаки
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кулебаки, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кулебаки, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы

В Нижегородской области девушку обвинили в попытке зарезать однокурсницу в лесу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Несовершеннолетняя жительница города Кулебаки несколько раз ударила ножом свою ровесницу, раненая девушка в больнице, нападавшая – под домашним арестом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 7 сентября обвиняемая в лесном массиве нанесла своей однокурснице несколько ударов ножом в область живота на почве длительных неприязненных отношений. С ножевыми ранениями пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей своевременно оказана квалифицированная помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемая задержана, судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Гражданин Киргизии несколько раз ударил ножом девушку возле ТЦ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Москве мигрант ударил ножом девушку
22 июля, 13:00
 
ПроисшествияРоссияКулебакиНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала