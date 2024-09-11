https://ria.ru/20240911/nagrada-1972113952.html

Липецкую область наградили за достижения в охране труда

Липецкую область наградили за достижения в охране труда - РИА Новости, 11.09.2024

Липецкую область наградили за достижения в охране труда

Липецкая область получила награду в конкурсе Минтруда РФ "Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда", опыт региона признан наиболее... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:51

2024-09-11T15:51

2024-09-11T15:51

липецкая область

игорь артамонов

антон котяков

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ЛИПЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Липецкая область получила награду в конкурсе Минтруда РФ "Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда", опыт региона признан наиболее удачным среди российских субъектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Итоги конкурса объявили на форуме, который проходит сейчас в рамках Всероссийской недели охраны труда. Награду липчанам вручил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."За победой в конкурсе стоит большая работа по созданию достойных условий труда для наших жителей, обеспечению безопасности на рабочих местах, помощи в нештатных ситуациях", – отметил Артамонов.Губернатор также подчеркнул, что в рамках пленарного заседания "Культура безопасного труда" он расскажет об опыте региона по внедрению аналитической системы мониторинга работодателей, проекте "Контур безопасности", взаимодействии с работодателями по внедрению программ оздоровления работников, а также о расширении возможностей электронного сервиса "Патронаж".Согласно информации Минтруда РФ, отраслевые конкурсы проходят ежегодно. Они определяют лучших работодателей, специалистов и организации в данной сфере. Участники получают возможность продемонстрировать передовые решения и практики по охране труда. Конкурс "Лучший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда" в 2024 году организован впервые.

https://ria.ru/20240906/tsekh-1971033649.html

https://ria.ru/20240902/lipetsk-1970039078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, антон котяков