https://ria.ru/20240911/nagrada-1972113952.html
Липецкую область наградили за достижения в охране труда
Липецкую область наградили за достижения в охране труда - РИА Новости, 11.09.2024
Липецкую область наградили за достижения в охране труда
Липецкая область получила награду в конкурсе Минтруда РФ "Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда", опыт региона признан наиболее... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:51
2024-09-11T15:51
2024-09-11T15:51
липецкая область
игорь артамонов
антон котяков
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ЛИПЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Липецкая область получила награду в конкурсе Минтруда РФ "Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда", опыт региона признан наиболее удачным среди российских субъектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Итоги конкурса объявили на форуме, который проходит сейчас в рамках Всероссийской недели охраны труда. Награду липчанам вручил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."За победой в конкурсе стоит большая работа по созданию достойных условий труда для наших жителей, обеспечению безопасности на рабочих местах, помощи в нештатных ситуациях", – отметил Артамонов.Губернатор также подчеркнул, что в рамках пленарного заседания "Культура безопасного труда" он расскажет об опыте региона по внедрению аналитической системы мониторинга работодателей, проекте "Контур безопасности", взаимодействии с работодателями по внедрению программ оздоровления работников, а также о расширении возможностей электронного сервиса "Патронаж".Согласно информации Минтруда РФ, отраслевые конкурсы проходят ежегодно. Они определяют лучших работодателей, специалистов и организации в данной сфере. Участники получают возможность продемонстрировать передовые решения и практики по охране труда. Конкурс "Лучший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда" в 2024 году организован впервые.
https://ria.ru/20240906/tsekh-1971033649.html
https://ria.ru/20240902/lipetsk-1970039078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, антон котяков
Липецкая область, Игорь Артамонов, Антон Котяков
ЛИПЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Липецкая область получила награду в конкурсе Минтруда РФ "Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда", опыт региона признан наиболее удачным среди российских субъектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Итоги конкурса объявили на форуме, который проходит сейчас в рамках Всероссийской недели охраны труда. Награду липчанам вручил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
.
"За победой в конкурсе стоит большая работа по созданию достойных условий труда для наших жителей, обеспечению безопасности на рабочих местах, помощи в нештатных ситуациях", – отметил Артамонов.
Губернатор также подчеркнул, что в рамках пленарного заседания "Культура безопасного труда" он расскажет об опыте региона по внедрению аналитической системы мониторинга работодателей, проекте "Контур безопасности", взаимодействии с работодателями по внедрению программ оздоровления работников, а также о расширении возможностей электронного сервиса "Патронаж".
Согласно информации Минтруда РФ, отраслевые конкурсы проходят ежегодно. Они определяют лучших работодателей, специалистов и организации в данной сфере. Участники получают возможность продемонстрировать передовые решения и практики по охране труда. Конкурс "Лучший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда" в 2024 году организован впервые.