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Презентация мюзикла "Последняя сказка" прошла в Театре МДМ в Москве

Презентация мюзикла "Последняя сказка" прошла в Театре МДМ в Москве - РИА Новости, 11.09.2024

Презентация мюзикла "Последняя сказка" прошла в Театре МДМ в Москве

9 сентября в Театре МДМ состоялась презентация мюзикла "Последняя сказка" – проекта компании "Бродвей Москва", продюсера Дмитрия Богачева ("Призрак Оперы",... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:14

2024-09-11T16:14

2024-09-11T16:14

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 сен – пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". 9 сентября в Театре МДМ состоялась презентация мюзикла "Последняя сказка" – проекта компании "Бродвей Москва", продюсера Дмитрия Богачева ("Призрак Оперы", "Красавица и чудовище", "Русалочка", "Поющие под дождем", а также "Ничего не бойся, я с тобой", который посмотрело более 1 миллиона зрителей).На презентации артисты труппы "Последней сказки" исполнили несколько вокальных номеров, а творческая команда представила концепцию дизайна сцены и эскизы костюмов.На сцене "Последней сказки" обычная современная московская квартира уступит место волшебному миру "Тысячи и одной ночи", где вырастут дворцы и раскинется колоритный восточный базар, величественный мистический караван прошествует прямо по зрительному залу, а главные герои отправятся в полет навстречу мечте на ковре-самолете.Чтобы воплотить все задумки театрального художника Максима Обрезкова, будут использованы передовые применяемые в мире сценические технологии.Атмосферу восточной сказки дополнит романтичная музыка, также зрители увидят хореографические номера. В их числе – супрехит Таркана Şıkıdım, написанный композитором Турции Сезен Аксу, которая дала согласие на включение композиции в российский мюзикл."Есть много историй, где герои влюбляются с первого взгляда и заключают друг друга в объятиях, чтобы не разлучаться никогда. Но хорошо известно, что проблемы возникают позже, когда розовый туман уступает место обычной нормальной жизни двух любящих людей, и выясняется, что у каждого – свои представления о счастье, о будущем, о совместной жизни. И когда становится понятно, что за любовь нужно бороться, чем-то поступаться, идти друг другу навстречу, наступает момент истины – кто-то любовь сохраняет, а кто-то расходится", - отметил Богачев.Он добавил, что два года назад начал работать с соавторами над идеей нового мюзикла "Последняя сказка"."Каждый из них привнес в нее свой личный жизненный опыт, и поэтому все получилось по-настоящему. Мы облекли это в форму авантюрных приключений главных героев, которые неожиданно для себя попадают в волшебный мир восточных сказок, сталкиваются там со сказочными вызовами и многое для себя понимают. Получился мюзикл, интересный и увлекательный по содержанию, необычный по форме, с очень красивыми музыкальными номерами. Хочется, чтобы "Последняя сказка" стала нашим прорывом на новый уровень качества", - подчеркнул продюсер.Премьера состоится 7 декабря. После этого постановка будет идти в Театре МДМ ежедневно.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы