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Российские аккордеонисты заняли несколько призовых мест на Кубке мира - РИА Новости, 11.09.2024
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08:23 11.09.2024 (обновлено: 08:59 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/muzyka-1971982198.html
Российские аккордеонисты заняли несколько призовых мест на Кубке мира
Российские аккордеонисты заняли несколько призовых мест на Кубке мира - РИА Новости, 11.09.2024
Российские аккордеонисты заняли несколько призовых мест на Кубке мира
Музыканты из России заняли несколько призовых мест на прошедшем в итальянском городе Кастельфидардо Кубке мира по аккордеону и баяну, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:23
2024-09-11T08:59
россия
александр селиванов
культура
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РИМ, 11 сен - РИА Новости. Музыканты из России заняли несколько призовых мест на прошедшем в итальянском городе Кастельфидардо Кубке мира по аккордеону и баяну, сообщили РИА Новости представители российский сборной. Престижный конкурс проходил в столице всемирного аккордеонного производства с 5 по 10 сентября. Кубок проходил в семи номинациях, в которых Никита Кузнецов занял первое место в категории Virtuoso Entertainment, а дуэт Дарьи Сахаровой и Алексея Логанова получил первое и второе места в категориях Classic Music Ensemble и World Music Ensemble. Василий Добрин завоевал серебро в молодежной номинации Junior Coupe Mondial, трио Жигалов Николай, Бовкун Михаил и Никита Золкин заняли второе место в категории Chamber Music Ensemble. "Сборная показала потрясающие результаты, борьба была очень напряженной, но все наши музыканты выступили достойно. Пришлось и соревноваться с другими исполнителями, и противостоять некоторым членам жюри. В судейской команде в этом году не было никого из России, победить было очень тяжело, но ребята справились", - заявил артистический директор чемпионата России по аккордеону и баяну, руководитель российской сборной Александр Селиванов. По словам представителей России, уже завтра в Кастельфидардо россияне примут участие в не менее престижном конкурсе исполнителей PIF. Как заявил мэр города Роберто Аскани, в производстве "инструмента, который объединяет все народы", задействованы 600 человек из 40 компаний. Он подчеркнул отсутствие на конкурсе дискриминации при приглашении исполнителей. "Мы рады принимать лучших музыкантов со всего мира. Для нас предмет гордости видеть здесь все мировые культуры. Основополагающим правилом стало пригласить любую страну мира, потому что мы верим, что язык музыки, и аккордеона в частности, - это универсальный язык, который сближает народы и поддерживает мир между ними", - сказал Аскани, слова которого привели представители российской делегации.
https://ria.ru/20240618/pianisty-1953774535.html
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россия, александр селиванов, культура
Россия, Александр Селиванов, Культура
Российские аккордеонисты заняли несколько призовых мест на Кубке мира

Российские музыканты заняли призовые места на конкурсе в "аккордеонной Мекке"

© Фото : предоставлено российской делегациейМузыканты из России Кубке мира по аккордеону и баяну в Кастельфидардо, Италия
Музыканты из России Кубке мира по аккордеону и баяну в Кастельфидардо, Италия - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : предоставлено российской делегацией
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РИМ, 11 сен - РИА Новости. Музыканты из России заняли несколько призовых мест на прошедшем в итальянском городе Кастельфидардо Кубке мира по аккордеону и баяну, сообщили РИА Новости представители российский сборной.
Престижный конкурс проходил в столице всемирного аккордеонного производства с 5 по 10 сентября. Кубок проходил в семи номинациях, в которых Никита Кузнецов занял первое место в категории Virtuoso Entertainment, а дуэт Дарьи Сахаровой и Алексея Логанова получил первое и второе места в категориях Classic Music Ensemble и World Music Ensemble. Василий Добрин завоевал серебро в молодежной номинации Junior Coupe Mondial, трио Жигалов Николай, Бовкун Михаил и Никита Золкин заняли второе место в категории Chamber Music Ensemble.
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"Сборная показала потрясающие результаты, борьба была очень напряженной, но все наши музыканты выступили достойно. Пришлось и соревноваться с другими исполнителями, и противостоять некоторым членам жюри. В судейской команде в этом году не было никого из России, победить было очень тяжело, но ребята справились", - заявил артистический директор чемпионата России по аккордеону и баяну, руководитель российской сборной Александр Селиванов.
По словам представителей России, уже завтра в Кастельфидардо россияне примут участие в не менее престижном конкурсе исполнителей PIF.
Как заявил мэр города Роберто Аскани, в производстве "инструмента, который объединяет все народы", задействованы 600 человек из 40 компаний. Он подчеркнул отсутствие на конкурсе дискриминации при приглашении исполнителей.
"Мы рады принимать лучших музыкантов со всего мира. Для нас предмет гордости видеть здесь все мировые культуры. Основополагающим правилом стало пригласить любую страну мира, потому что мы верим, что язык музыки, и аккордеона в частности, - это универсальный язык, который сближает народы и поддерживает мир между ними", - сказал Аскани, слова которого привели представители российской делегации.
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