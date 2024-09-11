https://ria.ru/20240911/murmansk-1972004330.html
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.09.2024
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:27
2024-09-11T10:27
2024-09-11T10:36
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска, сообщает Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 11 сентября, с 09.31 МСК на работу аэропорта Мурманск (Мурмаши; код ICAO: ULMM) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971815407.html
мурманск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Мурманска