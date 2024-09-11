https://ria.ru/20240911/murmansk-1972004330.html

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.09.2024

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:27

2024-09-11T10:27

2024-09-11T10:36

мурманск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска, сообщает Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 11 сентября, с 09.31 МСК на работу аэропорта Мурманск (Мурмаши; код ICAO: ULMM) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971815407.html

мурманск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия