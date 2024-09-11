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На севере Москвы потушили пожар на стройплощадке
На севере Москвы потушили пожар на стройплощадке - РИА Новости, 11.09.2024
На севере Москвы потушили пожар на стройплощадке
Возгорание мусора ликвидировали на строительной площадке на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:12
2024-09-11T18:12
2024-09-11T18:14
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Возгорание мусора ликвидировали на строительной площадке на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "Поступило сообщение о пожаре на улице Героев Панфиловцев, дом 33... на территории строительной площадки происходило загорание мусора и рубероида, сброшенного в котлован, на общей площади около 30 квадратных метров. Принятыми мерами огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В тушении пожара участвовали 36 человек и 12 единиц техники, отметили в ведомстве.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы потушили пожар на стройплощадке
МЧС: на строительной площадке на севере Москвы произошел пожар