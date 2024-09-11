https://ria.ru/20240911/moskva-1972153680.html

На севере Москвы потушили пожар на стройплощадке

На севере Москвы потушили пожар на стройплощадке - РИА Новости, 11.09.2024

На севере Москвы потушили пожар на стройплощадке

Возгорание мусора ликвидировали на строительной площадке на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:12

2024-09-11T18:12

2024-09-11T18:14

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Возгорание мусора ликвидировали на строительной площадке на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "Поступило сообщение о пожаре на улице Героев Панфиловцев, дом 33... на территории строительной площадки происходило загорание мусора и рубероида, сброшенного в котлован, на общей площади около 30 квадратных метров. Принятыми мерами огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В тушении пожара участвовали 36 человек и 12 единиц техники, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240402/pozhar-1937436798.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)