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В Москве возбудили дело после стрельбы у ресторана
В Москве возбудили дело после стрельбы у ресторана - РИА Новости, 11.09.2024
В Москве возбудили дело после стрельбы у ресторана
Уголовное дело завели после стрельбы у ресторана в Москве, которую устроил 34-летний мужчина, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале московской... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:05
2024-09-11T18:05
2024-09-11T18:05
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели после стрельбы у ресторана в Москве, которую устроил 34-летний мужчина, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры и СК. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении. По данным СК, фигурант дела, находясь вблизи ресторана, расположенного на улице Веневской в Москве, на почве личной неприязни к охраннику и посетителям заведения произвел не менее 10 выстрелов в сторону указанных граждан. Личность фигуранта установлена, продолжается расследование. В Telegram-канале столичной прокуратуры уточнили, стрелявшему мужчине 34 года. Также в ведомстве сообщили, что в ходе инцидента никто не пострадал.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после стрельбы у ресторана
После стрельбы у ресторана в Москве возбудили уголовное дело, никто не пострадал