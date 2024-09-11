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Живописный мост в Москве оборудуют архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 11.09.2024
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11:06 11.09.2024 (обновлено: 11:07 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/moskva-1972018896.html
Живописный мост в Москве оборудуют архитектурно-художественной подсветкой
Живописный мост в Москве оборудуют архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 11.09.2024
Живописный мост в Москве оборудуют архитектурно-художественной подсветкой
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году оборудуют архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:06
2024-09-11T11:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году оборудуют архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все главные столичные мосты оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений. В этом году оборудуем подсветкой Живописный мост через Москву-реку, который давно уже стал одной из достопримечательностей города", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что запланированы работы по монтажу осветительных приборов внутри арки и в основании вант сооружения. "Энергетики "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета, которые будут имитировать естественное освещение. При проведении работ используем осветительные приборы российского производства", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тысяч часов - это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30% сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети.
https://ria.ru/20240911/biryukov-1971994334.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Живописный мост в Москве оборудуют архитектурно-художественной подсветкой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРабота патрульных Московской городской поисково-спасательной службы
Работа патрульных Московской городской поисково-спасательной службы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году оборудуют архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все главные столичные мосты оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений. В этом году оборудуем подсветкой Живописный мост через Москву-реку, который давно уже стал одной из достопримечательностей города", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что запланированы работы по монтажу осветительных приборов внутри арки и в основании вант сооружения.
"Энергетики "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета, которые будут имитировать естественное освещение. При проведении работ используем осветительные приборы российского производства", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тысяч часов - это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30% сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети.
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