https://ria.ru/20240911/moskva-1972018896.html

Живописный мост в Москве оборудуют архитектурно-художественной подсветкой

Живописный мост в Москве оборудуют архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 11.09.2024

Живописный мост в Москве оборудуют архитектурно-художественной подсветкой

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году оборудуют архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:06

2024-09-11T11:06

2024-09-11T11:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885017275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea5fb4aa574fff5ecbd0591acf391e8d.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году оборудуют архитектурно-художественной подсветкой Живописный мост на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все главные столичные мосты оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений. В этом году оборудуем подсветкой Живописный мост через Москву-реку, который давно уже стал одной из достопримечательностей города", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что запланированы работы по монтажу осветительных приборов внутри арки и в основании вант сооружения. "Энергетики "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета, которые будут имитировать естественное освещение. При проведении работ используем осветительные приборы российского производства", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тысяч часов - это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30% сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети.

https://ria.ru/20240911/biryukov-1971994334.html

https://realty.ria.ru/20240909/rosseti-1971653168.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы