Рейтинг@Mail.ru
МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/moshennichestvo-1971985439.html
МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками
МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками - РИА Новости, 11.09.2024
МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками
МВД России ликвидировало сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для дистанционного мошенничества из-за рубежа, задержаны 26 человек, сообщила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:55
2024-09-11T08:55
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД России ликвидировало сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для дистанционного мошенничества из-за рубежа, задержаны 26 человек, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Оперативники БСТМ (бюро специальных технических мероприятий) МВД России совместно со следователями следственного департамента МВД России, коллегами из Чувашской Республики и 12 других регионов страны при содействии сотрудников ФСБ России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. С ее помощью находившиеся за рубежом злоумышленники получали возможность анонимно совершать преступления на территории нашей страны. Предварительно установлено, что криминальная схема действовала на территории 13 субъектов... В результате проведенных обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования. В подразделения полиции доставлены 26 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности", - говорится в сообщении. Участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами Российской Федерации. Отмечается, что он через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские. Полицейские узнали о более чем восьми тысячах номеров, которые использовали участники. С их помощью были совершены не менее ста мошенничеств. "Уголовные дела об этих преступлениях запрошены следственным департаментом МВД России из следственных органов субъектов Российской Федерации для соединения в одно производство", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971938663.html
https://ria.ru/20240329/kredity-1936539509.html
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками

МВД ликвидировало узлы связи, которые использовались иностранными мошенниками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД России ликвидировало сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для дистанционного мошенничества из-за рубежа, задержаны 26 человек, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Оперативники БСТМ (бюро специальных технических мероприятий) МВД России совместно со следователями следственного департамента МВД России, коллегами из Чувашской Республики и 12 других регионов страны при содействии сотрудников ФСБ России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. С ее помощью находившиеся за рубежом злоумышленники получали возможность анонимно совершать преступления на территории нашей страны. Предварительно установлено, что криминальная схема действовала на территории 13 субъектов... В результате проведенных обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования. В подразделения полиции доставлены 26 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества с установкой приложения
10 сентября, 20:40
Участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами Российской Федерации. Отмечается, что он через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские.
Полицейские узнали о более чем восьми тысячах номеров, которые использовали участники. С их помощью были совершены не менее ста мошенничеств.
"Уголовные дела об этих преступлениях запрошены следственным департаментом МВД России из следственных органов субъектов Российской Федерации для соединения в одно производство", - добавляется в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов
29 марта, 09:41
 
ПроисшествияРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Ирина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала