https://ria.ru/20240911/moshennichestvo-1971985439.html
МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками
МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками - РИА Новости, 11.09.2024
МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками
МВД России ликвидировало сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для дистанционного мошенничества из-за рубежа, задержаны 26 человек, сообщила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:55
2024-09-11T08:55
2024-09-11T08:55
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД России ликвидировало сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для дистанционного мошенничества из-за рубежа, задержаны 26 человек, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Оперативники БСТМ (бюро специальных технических мероприятий) МВД России совместно со следователями следственного департамента МВД России, коллегами из Чувашской Республики и 12 других регионов страны при содействии сотрудников ФСБ России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. С ее помощью находившиеся за рубежом злоумышленники получали возможность анонимно совершать преступления на территории нашей страны. Предварительно установлено, что криминальная схема действовала на территории 13 субъектов... В результате проведенных обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования. В подразделения полиции доставлены 26 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности", - говорится в сообщении. Участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами Российской Федерации. Отмечается, что он через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские. Полицейские узнали о более чем восьми тысячах номеров, которые использовали участники. С их помощью были совершены не менее ста мошенничеств. "Уголовные дела об этих преступлениях запрошены следственным департаментом МВД России из следственных органов субъектов Российской Федерации для соединения в одно производство", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971938663.html
https://ria.ru/20240329/kredity-1936539509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками
МВД ликвидировало узлы связи, которые использовались иностранными мошенниками
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД России ликвидировало сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для дистанционного мошенничества из-за рубежа, задержаны 26 человек, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Оперативники БСТМ (бюро специальных технических мероприятий) МВД России совместно со следователями следственного департамента МВД России, коллегами из Чувашской Республики
и 12 других регионов страны при содействии сотрудников ФСБ
России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. С ее помощью находившиеся за рубежом злоумышленники получали возможность анонимно совершать преступления на территории нашей страны. Предварительно установлено, что криминальная схема действовала на территории 13 субъектов... В результате проведенных обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования. В подразделения полиции доставлены 26 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами Российской Федерации. Отмечается, что он через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские.
Полицейские узнали о более чем восьми тысячах номеров, которые использовали участники. С их помощью были совершены не менее ста мошенничеств.
"Уголовные дела об этих преступлениях запрошены следственным департаментом МВД России из следственных органов субъектов Российской Федерации для соединения в одно производство", - добавляется в сообщении.