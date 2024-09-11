https://ria.ru/20240911/moshennichestvo-1971985439.html

МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками

МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками - РИА Новости, 11.09.2024

МВД ликвидировало сеть узлов связи, которые использовались мошенниками

МВД России ликвидировало сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для дистанционного мошенничества из-за рубежа, задержаны 26 человек, сообщила... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:55

2024-09-11T08:55

2024-09-11T08:55

происшествия

россия

чувашская республика (чувашия)

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД России ликвидировало сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для дистанционного мошенничества из-за рубежа, задержаны 26 человек, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Оперативники БСТМ (бюро специальных технических мероприятий) МВД России совместно со следователями следственного департамента МВД России, коллегами из Чувашской Республики и 12 других регионов страны при содействии сотрудников ФСБ России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. С ее помощью находившиеся за рубежом злоумышленники получали возможность анонимно совершать преступления на территории нашей страны. Предварительно установлено, что криминальная схема действовала на территории 13 субъектов... В результате проведенных обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования. В подразделения полиции доставлены 26 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности", - говорится в сообщении. Участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами Российской Федерации. Отмечается, что он через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские. Полицейские узнали о более чем восьми тысячах номеров, которые использовали участники. С их помощью были совершены не менее ста мошенничеств. "Уголовные дела об этих преступлениях запрошены следственным департаментом МВД России из следственных органов субъектов Российской Федерации для соединения в одно производство", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971938663.html

https://ria.ru/20240329/kredity-1936539509.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)