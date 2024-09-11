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Оппозиция в Молдавии обвинила власти в защите интересов Румынии - РИА Новости, 11.09.2024
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16:20 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/moldaviya-1972120962.html
Оппозиция в Молдавии обвинила власти в защите интересов Румынии
Оппозиция в Молдавии обвинила власти в защите интересов Румынии - РИА Новости, 11.09.2024
Оппозиция в Молдавии обвинила власти в защите интересов Румынии
Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) в вопросах экономики продвигают интересы Румынии, считает депутат... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:20
2024-09-11T16:20
молдавия
румыния
майя санду
евросоюз
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) в вопросах экономики продвигают интересы Румынии, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Правительство Санду и партия "Действие и солидарность" продолжают распродавать страну иностранным компаниям, прикрываясь лозунгами о демократии и национальной безопасности. Но кто на самом деле выигрывает от этого? Румыния и транснациональные корпорации, в то время как граждане Молдавии сталкиваются с ростом стоимости жизни и снижением уровня доходов", - написал Нестеровский. По его словам, власти уверяли, что привлечение румынских "экспертов" принесет стране профессионализм, стабильность и улучшение ситуации. Но вместо этого граждане столкнулись с увеличением тарифов, ростом цен и продолжающимся экономическим кризисом. "Оператор газотранспортной системы Vestmoldtransgaz, находящийся под контролем румынского Transgaz и ЕБРР, объявил о втором повышении тарифа на транспортировку газа за год — теперь он увеличен на 50%. Это решение объясняется заботой о "национальной безопасности". Эта ситуация — очередное подтверждение того, что Санду и ПДС заботятся вовсе не о Молдавии, а о интересах Румынии и других зарубежных игроков. Молдавская экономика и народ оказываются в проигрыше", - подчеркнул депутат. Газотранспортная система (ГТС) Молдавии в прошлом году было отдано на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz. Передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. ГТС Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций.
https://ria.ru/20240911/moldavija-1972022347.html
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молдавия, румыния, майя санду, евросоюз, молдовагаз
Молдавия, Румыния, Майя Санду, Евросоюз, Молдовагаз
Оппозиция в Молдавии обвинила власти в защите интересов Румынии

Депутат Нестеровский: власти Молдавии продвигают экономические интересы Румынии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) в вопросах экономики продвигают интересы Румынии, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Правительство Санду и партия "Действие и солидарность" продолжают распродавать страну иностранным компаниям, прикрываясь лозунгами о демократии и национальной безопасности. Но кто на самом деле выигрывает от этого? Румыния и транснациональные корпорации, в то время как граждане Молдавии сталкиваются с ростом стоимости жизни и снижением уровня доходов", - написал Нестеровский.
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По его словам, власти уверяли, что привлечение румынских "экспертов" принесет стране профессионализм, стабильность и улучшение ситуации. Но вместо этого граждане столкнулись с увеличением тарифов, ростом цен и продолжающимся экономическим кризисом.
"Оператор газотранспортной системы Vestmoldtransgaz, находящийся под контролем румынского Transgaz и ЕБРР, объявил о втором повышении тарифа на транспортировку газа за год — теперь он увеличен на 50%. Это решение объясняется заботой о "национальной безопасности". Эта ситуация — очередное подтверждение того, что Санду и ПДС заботятся вовсе не о Молдавии, а о интересах Румынии и других зарубежных игроков. Молдавская экономика и народ оказываются в проигрыше", - подчеркнул депутат.
Газотранспортная система (ГТС) Молдавии в прошлом году было отдано на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz. Передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. ГТС Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций.
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МолдавияРумынияМайя СандуЕвросоюзМолдовагаз
 
 
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