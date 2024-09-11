https://ria.ru/20240911/moldavija-1972022347.html

Молдавская оппозиция заявила о растущей бедности населения

Молдавская оппозиция заявила о растущей бедности населения - РИА Новости, 11.09.2024

Молдавская оппозиция заявила о растущей бедности населения

Население Молдавии за четыре года стало еще беднее, большую часть своих доходов граждане тратят на еду и коммунальные услуги, заявил лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:14

2024-09-11T11:14

2024-09-11T11:14

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КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Население Молдавии за четыре года стало еще беднее, большую часть своих доходов граждане тратят на еду и коммунальные услуги, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" в составе блока "Победа" Алексей Лунгу. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. "За последние четыре года уровень жизни в Молдавии значительно ухудшился, жители страны вынуждены тратить на еду 50-60% своих доходов, что является прямым показателем растущей бедности в республике. Оставшаяся часть семейного бюджета уходит на оплату жилья, коммунальных услуг, электричества и газа, что также увеличивает финансовое бремя для граждан", - написал Лунгу в своем блоге, комментируя данные Национального бюро статистики и заявления молдавского президента Майи Санду о том, что средняя зарплата в республике выросла с 8 тысяч леев (440 долларов) до 14 тысяч леев (770 долларов). Лунгу опроверг слова Санду, отметив, что реальная средняя зарплата в Молдавии за последние четыре года снизилась на 1,3% на фоне совокупной инфляции, которая превысила 60%. "Кроме того, цены на основные продукты питания выросли более чем на 75%, что ещё больше ухудшает ситуацию для населения. Тарифы (на энергоресурсы) тоже существенно выросли за последние годы. Инфляция за годы президентства Санду выросла до исторического максимума в 32% в год", — отметил лидер партии "Шанс". Он сделал вывод, что озвученный Санду рост средней зарплаты по стране, связан с высокими зарплатами в правительстве и других институтах власти. "Судья Конституционного суда получает 120 тысяч леев в месяц (6,6 тысячи долларов), министры - по 70 тысяч (3,8 тысячи долларов), главы госпредприятий больше 200 тысяч (11 тысяч долларов) зарабатывают. Или это партия власти – ПДС- так к выборам готовятся?", - подытожил Лунгу. С мая 2022 года оппозиционные силы в Молдавии регулярно проводят акции протеста, требуя отставки правительства и президента Санду. Протестующие обвиняют её администрацию в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисами, а также в давлении на оппозиционные партии, поддерживающие связи с Россией и ЕАЭС. В результате действий властей была запрещена партия "Шор", а другие оппозиционные группы, такие как Партия социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями своих сторонников.

https://ria.ru/20240426/moldaviya-1942556479.html

https://ria.ru/20240314/bednost-1932996988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, майя санду, евразийский экономический союз, возрождение, ситуация вокруг упц