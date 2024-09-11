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ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника
ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника - РИА Новости, 11.09.2024
ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника
Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:17
2024-09-11T18:17
2024-09-11T18:17
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате прямого попадания управляемым боеприпасом украинский танк был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются прямое попадание и взрыв танка ВСУ, добавили ведомстве.
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Уничтожение танка ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-09-11T18:17
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника
Минобороны показало кадры поражения танка в приграничном районе Курской области