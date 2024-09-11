Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/minoborony-1972155078.html
ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника
ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника - РИА Новости, 11.09.2024
ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника
Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:17
2024-09-11T18:17
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972153559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eef8d7facd85ad5caf34fb441bfba1d9.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате прямого попадания управляемым боеприпасом украинский танк был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются прямое попадание и взрыв танка ВСУ, добавили ведомстве.
https://ria.ru/20240911/morpekhi-1972087882.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение танка ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-09-11T18:17
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972153559_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f9972fc9fc7d54888b21e976ddf7cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника

Минобороны показало кадры поражения танка в приграничном районе Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате прямого попадания управляемым боеприпасом украинский танк был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются прямое попадание и взрыв танка ВСУ, добавили ведомстве.
Уничтоженная группа бойцов ВСУ у населенного пункта Гордеевка в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Морпехи уничтожили украинскую группу мотопехоты в Курской области
Вчера, 14:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала