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ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника

ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника - РИА Новости, 11.09.2024

ВС России уничтожили танк ВСУ в курском приграничье с помощью беспилотника

Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:17

2024-09-11T18:17

2024-09-11T18:17

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курская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью беспилотника уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате прямого попадания управляемым боеприпасом украинский танк был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются прямое попадание и взрыв танка ВСУ, добавили ведомстве.

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Уничтожение танка ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-09-11T18:17 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)