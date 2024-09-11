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Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ в ДНР
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 11.09.2024
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки отразили две атаки, ВСУ потеряли до 655 военнослужащих и БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:14
2024-09-11T15:14
2024-09-11T15:14
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки отразили две атаки, ВСУ потеряли до 655 военнослужащих и БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск нанесено поражение 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка и Катериновка ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли до 655 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сводке министерства.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ в ДНР
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 655 военных в зоне ответственности "Юга"