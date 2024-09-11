https://ria.ru/20240911/minoborony-1972105682.html

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ в ДНР

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 11.09.2024

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск за сутки отразили две атаки, ВСУ потеряли до 655 военнослужащих и БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:14

2024-09-11T15:14

2024-09-11T15:14

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки отразили две атаки, ВСУ потеряли до 655 военнослужащих и БМП, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск нанесено поражение 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка и Катериновка ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли до 655 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)