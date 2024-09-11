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Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 11.09.2024
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих, два бронетранспортера и боевую РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:10
2024-09-11T15:10
2024-09-11T15:16
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих, два бронетранспортера и боевую бронемашину "Казак", сообщило в среду Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 68-й егерской, 142-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Петровка, Покровск, Мариновка, Цукурино и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики."Отражены три контратаки ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина "Казак", три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 510 солдат в зоне ответственности "Центра"