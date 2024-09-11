https://ria.ru/20240911/minoborony-1972104412.html

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 11.09.2024

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих, два бронетранспортера и боевую РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:10

2024-09-11T15:10

2024-09-11T15:16

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих, два бронетранспортера и боевую бронемашину "Казак", сообщило в среду Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 68-й егерской, 142-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Петровка, Покровск, Мариновка, Цукурино и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики."Отражены три контратаки ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина "Казак", три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)