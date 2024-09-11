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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.09.2024
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Украинские формирования потеряли более 110 военнослужащих, танк и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:03
2024-09-11T15:03
2024-09-11T15:09
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли более 110 военнослужащих, танк и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли более 110 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов, добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 110 военных в зоне действий "Востока"