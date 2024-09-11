https://ria.ru/20240911/minoborony-1972102482.html

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.09.2024

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Украинские формирования потеряли более 110 военнослужащих, танк и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:03

2024-09-11T15:03

2024-09-11T15:09

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли более 110 военнослужащих, танк и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли более 110 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)