https://ria.ru/20240911/minoborony-1972078454.html

ВС России нанесли поражение ВСУ у 18 населенных пунктов Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ у 18 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 11.09.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ у 18 населенных пунктов Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:24

2024-09-11T13:24

2024-09-11T13:24

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/kurskaya-1972052566.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)