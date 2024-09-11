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ВС России нанесли поражение ВСУ у 18 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/minoborony-1972078454.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у 18 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 18 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 18 населенных пунктов Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:24
2024-09-11T13:24
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ у 18 населенных пунктов Курской области

Авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка", - говорится в сообщении.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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