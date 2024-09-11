https://ria.ru/20240911/medvedchuk-1972071169.html

Медведчук назвал Украину угрозой для Запада

Медведчук назвал Украину угрозой для Запада - РИА Новости, 11.09.2024

Медведчук назвал Украину угрозой для Запада

Украина представляет угрозу для стран Запада из-за желания Владимира Зеленского втянуть НАТО в третью мировую войну, заявил председатель совета движения "Другая РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:09

2024-09-11T13:09

2024-09-11T13:09

в мире

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владимир зеленский

виктор медведчук

нато

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина представляет угрозу для стран Запада из-за желания Владимира Зеленского втянуть НАТО в третью мировую войну, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Угрозой для коллективного Запада является именно Украина Зеленского, которая бесцеремонно хочет втянуть НАТО в войну с Россией, в Третью мировую войну", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения. Как пишет Медведчук, изначально страны Запада планировали использовать Украину именно для дистанцирования себя от конфликта с Россией, не принимая прямого участия в нем. Но теперь Зеленский понимает свое проигрышное положение, потому все время блефует, подталкивая Запад к эскалации, отметил Медведчук. В случае поражения, по его словам, Зеленский обвинит в нем страны Запада, якобы недостаточно помогавшие Киеву.

https://ria.ru/20240705/zelenskij-1957623659.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, нато