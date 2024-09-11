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При украинском обстреле села в ДНР пострадала пожилая пара - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/lnr-1972159250.html
При украинском обстреле села в ДНР пострадала пожилая пара
При украинском обстреле села в ДНР пострадала пожилая пара - РИА Новости, 11.09.2024
При украинском обстреле села в ДНР пострадала пожилая пара
Пожилая семейная пара в ЛНР пострадала в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ прифронтового села Варваровка, пострадавший мужчина в реанимации, сообщил... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:45
2024-09-11T18:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Пожилая семейная пара в ЛНР пострадала в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ прифронтового села Варваровка, пострадавший мужчина в реанимации, сообщил депутат Народного совета республики Юрий Юров в своем Telegram-канале. "Сегодня в ходе поездки по сёлам прифронтового Кременского района стал свидетелем обстрела укровермахтом села Варваровка. Ракета, уверен, натовского производства, попала в жилой сектор, по мирным жителям, никаких военных объектов поблизости нет", - написал депутат. По словам Юрова, пострадала пожилая семейная пара: женщина получила осколочные ранения, а мужчина находится в реанимации. Кроме того, повреждения получили пять частных домов, разрушены хозпостройки. Он добавил, что экстренные службы прибыли оперативно, руководством района будет предоставлена необходимая поддержка. "(ВСУ – ред.) терпят поражение на фронте (наши уверенно продвигаются на западе района) - бьют по беззащитным старикам", - добавил он.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле села в ДНР пострадала пожилая пара

В ЛНР при обстреле ВСУ села Варваровка пострадала пожилая семейная пара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Пожилая семейная пара в ЛНР пострадала в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ прифронтового села Варваровка, пострадавший мужчина в реанимации, сообщил депутат Народного совета республики Юрий Юров в своем Telegram-канале.
"Сегодня в ходе поездки по сёлам прифронтового Кременского района стал свидетелем обстрела укровермахтом села Варваровка. Ракета, уверен, натовского производства, попала в жилой сектор, по мирным жителям, никаких военных объектов поблизости нет", - написал депутат.
По словам Юрова, пострадала пожилая семейная пара: женщина получила осколочные ранения, а мужчина находится в реанимации. Кроме того, повреждения получили пять частных домов, разрушены хозпостройки. Он добавил, что экстренные службы прибыли оперативно, руководством района будет предоставлена необходимая поддержка.
"(ВСУ – ред.) терпят поражение на фронте (наши уверенно продвигаются на западе района) - бьют по беззащитным старикам", - добавил он.
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