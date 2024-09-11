https://ria.ru/20240911/livan-1972169215.html

Число беженцев с юга Ливана достигло 140 тысяч человек

Число беженцев с юга Ливана достигло 140 тысяч человек - РИА Новости, 11.09.2024

Число беженцев с юга Ливана достигло 140 тысяч человек

Число внутри перемещенных граждан с южного Ливана достигло 140 тысяч человек, экстренные службы делают все возможное для размещения и обеспечения предметами... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:49

2024-09-11T19:49

2024-09-11T19:49

в мире

ливан

израиль

наджиб микати

оон

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 11 сен - РИА Новости. Число внутри перемещенных граждан с южного Ливана достигло 140 тысяч человек, экстренные службы делают все возможное для размещения и обеспечения предметами первой необходимости, заявил премьер-министра во временном правительстве Ливана Наджиб Микати на собрании кабинета министров в среду. Ранее по данным ливанского МИД, сообщалось что около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. "Поток беженцев внутри страны в связи с ситуацией на юге Ливана продолжается и уже достиг 140 тысяч человек. Службы чрезвычайных ситуаций под шефством министра Насера Ясина делают все возможное для помощи и обеспечения услуг", - цитирует слова Микати пресс-служба правительства. Премьер отметил, что послы стран-членов СБ ООН были уведомлены во время последнего собрания по ситуации в южном Ливане, в том числе разрушениях гражданской инфраструктуре и гибели мирных граждан, включая медиков и сотрудников служб спасения в результате израильских ударов. "Мы потребовали собрания СБ для обсуждения продолжающейся агрессии со стороны Израиля, и мы отметили, что направим очередную жалобу в СБ, уважая международные организации и ООН в частности",- добавил он. Ситуация на ливано-израильской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240911/izrail-1972106803.html

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в мире, ливан, израиль, наджиб микати, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году