Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
Лимаренко, победивший на выборах губернатора, вступил в должность главы Сахалина
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТоржественная церемония вступления в должность губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. Валерий Лимаренко, победивший на выборах губернатора Сахалинской области, в среду утром официально вступил в должность главы региона, церемония прошла в здании Чехов-центра в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент РИА Новости.
В соответствии с церемониалом Валерий Лимаренко произнес клятву на Конституции Российской Федерации и Уставе Сахалинской области. Председатель избирательной комиссии региона Виктория Черкасова вручила губернатору удостоверение об избрании. На инаугурации присутствовали представители общественности, всех ветвей власти и бизнеса, почетные граждане области и Южно-Сахалинска, ветераны, депутаты, мэры ряда муниципальных образований.
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Выборы губернатора Сахалинской области проходили в регионе с 6 по 8 сентября. По результатам подсчета голосов избирателей, за Валерия Лимаренко проголосовали 80,79%. Кандидат от КПРФ Павел Ашихмин набрал 7,56%, Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41% и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 2,24%. Итоговая явка на выборах составила 41,95%. Численность избирателей в регионе на 1 июля 2024 года составляла 372 532 человека.