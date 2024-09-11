https://ria.ru/20240911/limarenko-1971965477.html

Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области - РИА Новости, 11.09.2024

Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Валерий Лимаренко, победивший на выборах губернатора Сахалинской области, в среду утром официально вступил в должность главы региона, церемония прошла в здании... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T03:57

2024-09-11T03:57

2024-09-11T09:59

сахалинская область

южно-сахалинск

валерий лимаренко

политика

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971997130_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_07314030cfd0f8ddf38a07dd6cbbd5c8.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. Валерий Лимаренко, победивший на выборах губернатора Сахалинской области, в среду утром официально вступил в должность главы региона, церемония прошла в здании Чехов-центра в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент РИА Новости. В соответствии с церемониалом Валерий Лимаренко произнес клятву на Конституции Российской Федерации и Уставе Сахалинской области. Председатель избирательной комиссии региона Виктория Черкасова вручила губернатору удостоверение об избрании. На инаугурации присутствовали представители общественности, всех ветвей власти и бизнеса, почетные граждане области и Южно-Сахалинска, ветераны, депутаты, мэры ряда муниципальных образований. Выборы губернатора Сахалинской области проходили в регионе с 6 по 8 сентября. По результатам подсчета голосов избирателей, за Валерия Лимаренко проголосовали 80,79%. Кандидат от КПРФ Павел Ашихмин набрал 7,56%, Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41% и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 2,24%. Итоговая явка на выборах составила 41,95%. Численность избирателей в регионе на 1 июля 2024 года составляла 372 532 человека.

https://ria.ru/20240403/most-1937692925.html

сахалинская область

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалинская область, южно-сахалинск, валерий лимаренко, политика, выборы в россии — 2024