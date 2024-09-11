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Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области - РИА Новости, 11.09.2024
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03:57 11.09.2024 (обновлено: 09:59 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/limarenko-1971965477.html
Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области - РИА Новости, 11.09.2024
Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
Валерий Лимаренко, победивший на выборах губернатора Сахалинской области, в среду утром официально вступил в должность главы региона, церемония прошла в здании... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T03:57
2024-09-11T09:59
сахалинская область
южно-сахалинск
валерий лимаренко
политика
выборы в россии — 2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. Валерий Лимаренко, победивший на выборах губернатора Сахалинской области, в среду утром официально вступил в должность главы региона, церемония прошла в здании Чехов-центра в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент РИА Новости. В соответствии с церемониалом Валерий Лимаренко произнес клятву на Конституции Российской Федерации и Уставе Сахалинской области. Председатель избирательной комиссии региона Виктория Черкасова вручила губернатору удостоверение об избрании. На инаугурации присутствовали представители общественности, всех ветвей власти и бизнеса, почетные граждане области и Южно-Сахалинска, ветераны, депутаты, мэры ряда муниципальных образований. Выборы губернатора Сахалинской области проходили в регионе с 6 по 8 сентября. По результатам подсчета голосов избирателей, за Валерия Лимаренко проголосовали 80,79%. Кандидат от КПРФ Павел Ашихмин набрал 7,56%, Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41% и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 2,24%. Итоговая явка на выборах составила 41,95%. Численность избирателей в регионе на 1 июля 2024 года составляла 372 532 человека.
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сахалинская область, южно-сахалинск, валерий лимаренко, политика, выборы в россии — 2024
Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, Политика, Выборы в России — 2024
Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Лимаренко, победивший на выборах губернатора, вступил в должность главы Сахалина

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТоржественная церемония вступления в должность губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. Валерий Лимаренко, победивший на выборах губернатора Сахалинской области, в среду утром официально вступил в должность главы региона, церемония прошла в здании Чехов-центра в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент РИА Новости.
В соответствии с церемониалом Валерий Лимаренко произнес клятву на Конституции Российской Федерации и Уставе Сахалинской области. Председатель избирательной комиссии региона Виктория Черкасова вручила губернатору удостоверение об избрании. На инаугурации присутствовали представители общественности, всех ветвей власти и бизнеса, почетные граждане области и Южно-Сахалинска, ветераны, депутаты, мэры ряда муниципальных образований.
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Выборы губернатора Сахалинской области проходили в регионе с 6 по 8 сентября. По результатам подсчета голосов избирателей, за Валерия Лимаренко проголосовали 80,79%. Кандидат от КПРФ Павел Ашихмин набрал 7,56%, Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41% и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 2,24%. Итоговая явка на выборах составила 41,95%. Численность избирателей в регионе на 1 июля 2024 года составляла 372 532 человека.
 
Сахалинская областьЮжно-СахалинскВалерий ЛимаренкоПолитикаВыборы в России — 2024
 
 
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