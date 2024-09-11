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Против рэпера Лигалайза начали исполнительное производство за долги - РИА Новости, 11.09.2024
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Шоубиз
 
15:36 11.09.2024 (обновлено: 16:05 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ligalayz-1972110850.html
Против рэпера Лигалайза начали исполнительное производство за долги
Против рэпера Лигалайза начали исполнительное производство за долги - РИА Новости, 11.09.2024
Против рэпера Лигалайза начали исполнительное производство за долги
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Андрея Меньшикова, более известного как рэпер Лигалайз, из-за долгов более чем на 126 тысяч... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:36
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шоубиз
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Андрея Меньшикова, более известного как рэпер Лигалайз, из-за долгов более чем на 126 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно исполнительному листу, основную часть долга Лигалайза составляет задолженность по кредиту - 112,5 тысяч рублей. Кроме того, рэпер должен заплатить 13,7 тысячи рублей налогов и сборов. Исполнительное производство было возбуждено в Москве. Лигалайз – российский рэп-исполнитель и продюсер, получил известность в 1990-е – начале 2000-х.
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москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, происшествия
Шоубиз, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия, Происшествия
Против рэпера Лигалайза начали исполнительное производство за долги

Рэпер Лигалайз задолжал более 125 тысяч рублей по кредиту и налогам

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛигалайз
Лигалайз - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лигалайз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Андрея Меньшикова, более известного как рэпер Лигалайз, из-за долгов более чем на 126 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исполнительному листу, основную часть долга Лигалайза составляет задолженность по кредиту - 112,5 тысяч рублей. Кроме того, рэпер должен заплатить 13,7 тысячи рублей налогов и сборов.
Исполнительное производство было возбуждено в Москве.
Лигалайз – российский рэп-исполнитель и продюсер, получил известность в 1990-е – начале 2000-х.
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ШоубизМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)РоссияПроисшествия
 
 
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