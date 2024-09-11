https://ria.ru/20240911/ligalayz-1972110850.html

Против рэпера Лигалайза начали исполнительное производство за долги

Против рэпера Лигалайза начали исполнительное производство за долги - РИА Новости, 11.09.2024

Против рэпера Лигалайза начали исполнительное производство за долги

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Андрея Меньшикова, более известного как рэпер Лигалайз, из-за долгов более чем на 126 тысяч... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:36

2024-09-11T15:36

2024-09-11T16:05

шоубиз

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924321448_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_fc978ff0874410ba7fccd54385d41961.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Андрея Меньшикова, более известного как рэпер Лигалайз, из-за долгов более чем на 126 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно исполнительному листу, основную часть долга Лигалайза составляет задолженность по кредиту - 112,5 тысяч рублей. Кроме того, рэпер должен заплатить 13,7 тысячи рублей налогов и сборов. Исполнительное производство было возбуждено в Москве. Лигалайз – российский рэп-исполнитель и продюсер, получил известность в 1990-е – начале 2000-х.

https://ria.ru/20240909/kutsenko-1971601615.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, происшествия