Шмыгаль обсудил с премьером Латвии усиление ВСУ на поле боя
Шмыгаль обсудил с премьером Латвии расширение сотрудничества для усиления ВСУ
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней расширение сотрудничества для усиления ВСУ на поле боя, в частности сотрудничество между оборонными компаниями стран.
Ранее в среду украинское издание "Бабель" сообщило, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом.
"Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры. Обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя, в частности, сотрудничество между оборонными компаниями", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.