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Шмыгаль обсудил с премьером Латвии усиление ВСУ на поле боя - РИА Новости, 11.09.2024
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13:22 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/latviya-1972076768.html
Шмыгаль обсудил с премьером Латвии усиление ВСУ на поле боя
Шмыгаль обсудил с премьером Латвии усиление ВСУ на поле боя - РИА Новости, 11.09.2024
Шмыгаль обсудил с премьером Латвии усиление ВСУ на поле боя
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней расширение сотрудничества для усиления ВСУ на поле боя, в частности... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:22
2024-09-11T13:22
в мире
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латвия
денис шмыгаль
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сергей лавров
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней расширение сотрудничества для усиления ВСУ на поле боя, в частности сотрудничество между оборонными компаниями стран. Ранее в среду украинское издание "Бабель" сообщило, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом. "Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры. Обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя, в частности, сотрудничество между оборонными компаниями", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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в мире, украина, россия, латвия, денис шмыгаль, гитанас науседа, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Латвия, Денис Шмыгаль, Гитанас Науседа, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль обсудил с премьером Латвии усиление ВСУ на поле боя

Шмыгаль обсудил с премьером Латвии расширение сотрудничества для усиления ВСУ

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней расширение сотрудничества для усиления ВСУ на поле боя, в частности сотрудничество между оборонными компаниями стран.
Ранее в среду украинское издание "Бабель" сообщило, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом.
"Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры. Обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя, в частности, сотрудничество между оборонными компаниями", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии прибыли в Киев
Вчера, 10:24
 
В миреУкраинаРоссияЛатвияДенис ШмыгальГитанас НауседаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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