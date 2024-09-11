https://ria.ru/20240911/latviya-1972076768.html

Шмыгаль обсудил с премьером Латвии усиление ВСУ на поле боя

Шмыгаль обсудил с премьером Латвии усиление ВСУ на поле боя - РИА Новости, 11.09.2024

Шмыгаль обсудил с премьером Латвии усиление ВСУ на поле боя

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней расширение сотрудничества для усиления ВСУ на поле боя, в частности... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:22

2024-09-11T13:22

2024-09-11T13:22

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней расширение сотрудничества для усиления ВСУ на поле боя, в частности сотрудничество между оборонными компаниями стран. Ранее в среду украинское издание "Бабель" сообщило, что президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом. "Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры. Обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя, в частности, сотрудничество между оборонными компаниями", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

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