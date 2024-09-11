https://ria.ru/20240911/kvartira-1972191693.html
Главаря РДК* лишили прав на квартиру в Москве
Главаря РДК* лишили прав на квартиру в Москве - РИА Новости, 11.09.2024
Главаря РДК* лишили прав на квартиру в Москве
Суд в Москве лишил прав на московскую квартиру главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, заочно осужденного в России за организацию... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:58
2024-09-11T23:58
2024-09-11T23:58
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Суд в Москве лишил прав на московскую квартиру главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти поддерживают боевиков этой группировки, чем опроверг заявления Киева, который пытался отвергать обвинения в сотрудничестве с РДК*. Согласно материалам дела, в Москве у Капустина** жил отец, в квартире которого он был зарегистрирован. В однокомнатной квартире на востоке столице его отец жил с новой супругой, которая и выступила истцом после смерти мужа. "Сын, Капустин** Денис Евгеньевич, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес. Более того, до настоящего время постоянно проживает за пределами России", - говорится в документе. Там также отмечается, что Капустин** никаких действий по фактическому вступлению в наследство не предпринял, в организации похорон наследодателя и оплате похоронных услуг не участвовал. После рассмотрения иска суд решил прекратить права Капустина** на пользования квартирой.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
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РИА Новости
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жилье, россия, киев, москва, bild
Жилье, Россия, Киев, Москва, Bild
Главаря РДК* лишили прав на квартиру в Москве
Суд лишил прав на московскую квартиру главаря РДК Дениса Капустина
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Суд в Москве лишил прав на московскую квартиру главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти поддерживают боевиков этой группировки, чем опроверг заявления Киева, который пытался отвергать обвинения в сотрудничестве с РДК*.
Согласно материалам дела, в Москве у Капустина** жил отец, в квартире которого он был зарегистрирован. В однокомнатной квартире на востоке столице его отец жил с новой супругой, которая и выступила истцом после смерти мужа.
«
"Сын, Капустин** Денис Евгеньевич, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес. Более того, до настоящего время постоянно проживает за пределами России", - говорится в документе. Там также отмечается, что Капустин** никаких действий по фактическому вступлению в наследство не предпринял, в организации похорон наследодателя и оплате похоронных услуг не участвовал.
После рассмотрения иска суд решил прекратить права Капустина** на пользования квартирой.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.