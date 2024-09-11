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Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке - РИА Новости, 11.09.2024
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02:17 11.09.2024
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Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке
Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке - РИА Новости, 11.09.2024
Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке
При совместной покупке квартиры каждый из супругов может получить вычет, в сумме максимум 910 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" налоговый консультант... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T02:17
2024-09-11T02:17
жилье
инком-недвижимость
квартира
налоговый вычет
общество
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. При совместной покупке квартиры каждый из супругов может получить вычет, в сумме максимум 910 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.Каждому супругу полагается вычет 260 тысяч рублей – 13% от стоимости покупки. Но лимит на одного человека ограничен двумя миллионами рублей.Кроме того, можно получить вычет с процентов, уплаченных банку по договору ипотеки. Это 390 тысяч рублей на двоих. Максимальная сумма процентов, подпадающих под вычет – три миллиона рублей.Иными словами, каждый из супругов может получить максимальный вычет 260 тысяч рублей с самой покупки и еще семья может получить 390 тысяч – с процентов. В сумме это 910 тысяч рублей, почти миллион, подытожила Зайцева.
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жилье, инком-недвижимость, квартира, налоговый вычет, общество
Жилье, ИНКОМ-Недвижимость, Квартира, Налоговый вычет, Общество
Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке

Консультант Зайцева: при покупке жилья супруги могут вернуть по 910 тысяч рублей

© Depositphotos.com / VitalikRadkoМолодая пара
Молодая пара - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Молодая пара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. При совместной покупке квартиры каждый из супругов может получить вычет, в сумме максимум 910 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.
Каждому супругу полагается вычет 260 тысяч рублей – 13% от стоимости покупки. Но лимит на одного человека ограничен двумя миллионами рублей.
Кроме того, можно получить вычет с процентов, уплаченных банку по договору ипотеки. Это 390 тысяч рублей на двоих. Максимальная сумма процентов, подпадающих под вычет – три миллиона рублей.
Иными словами, каждый из супругов может получить максимальный вычет 260 тысяч рублей с самой покупки и еще семья может получить 390 тысяч – с процентов. В сумме это 910 тысяч рублей, почти миллион, подытожила Зайцева.
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ЖильеИНКОМ-НедвижимостьКвартираНалоговый вычетОбщество
 
 
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