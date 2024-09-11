https://ria.ru/20240911/kvartira-1971960861.html

Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке

Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке - РИА Новости, 11.09.2024

Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке

При совместной покупке квартиры каждый из супругов может получить вычет, в сумме максимум 910 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" налоговый консультант... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T02:17

2024-09-11T02:17

2024-09-11T02:17

жилье

инком-недвижимость

квартира

налоговый вычет

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730440413_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_04e30cdbf87a082179db131e636a55f3.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. При совместной покупке квартиры каждый из супругов может получить вычет, в сумме максимум 910 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.Каждому супругу полагается вычет 260 тысяч рублей – 13% от стоимости покупки. Но лимит на одного человека ограничен двумя миллионами рублей.Кроме того, можно получить вычет с процентов, уплаченных банку по договору ипотеки. Это 390 тысяч рублей на двоих. Максимальная сумма процентов, подпадающих под вычет – три миллиона рублей.Иными словами, каждый из супругов может получить максимальный вычет 260 тысяч рублей с самой покупки и еще семья может получить 390 тысяч – с процентов. В сумме это 910 тысяч рублей, почти миллион, подытожила Зайцева.

https://ria.ru/20240905/nalogi-1770103932.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жилье, инком-недвижимость, квартира, налоговый вычет, общество