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Боевики ВСУ открыли огонь по убегающим жителям Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 11.09.2024 (обновлено: 10:58 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kurskaya_oblast-1971978554.html
Боевики ВСУ открыли огонь по убегающим жителям Курской области
Боевики ВСУ открыли огонь по убегающим жителям Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
Боевики ВСУ открыли огонь по убегающим жителям Курской области
Украинские военные, напавшие на Курскую область, открыли огонь по мирным жителям, которые пытались убежать от ВСУ через поля, свидетельствуют кадры с... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:28
2024-09-11T10:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские военные, напавшие на Курскую область, открыли огонь по мирным жителям, которые пытались убежать от ВСУ через поля, свидетельствуют кадры с разведывательного дрона, переданные РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса. Видео было снято 7 августа, но обнародовано только сейчас, так как защитники села Малая Локня были в окружении. На видео видна группа из 10-12 мирных жителей, убегающих по дороге и полям в сторону деревни Новоивановка. За ними наблюдает украинский разведывательный дрон. Затем слышно два взрыва, видна стрельба украинского БМП по разбегающимся людям. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/kurskaya_oblast-1971971591.html
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60
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Украинские военные открыли огонь по мирным жителям в Курской области
Украинские военные, напавшие на Курскую область, открыли огонь по мирным жителям, которые пытались убежать от ВСУ через поля, свидетельствуют кадры с разведывательного дрона, переданные РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса.
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владимир путин, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ открыли огонь по убегающим жителям Курской области

ВСУ открыли огонь по жителям Курской области, пытавшимся убежать через поля

Читать ria.ru в
КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские военные, напавшие на Курскую область, открыли огонь по мирным жителям, которые пытались убежать от ВСУ через поля, свидетельствуют кадры с разведывательного дрона, переданные РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса.
Видео было снято 7 августа, но обнародовано только сейчас, так как защитники села Малая Локня были в окружении.
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На видео видна группа из 10-12 мирных жителей, убегающих по дороге и полям в сторону деревни Новоивановка. За ними наблюдает украинский разведывательный дрон. Затем слышно два взрыва, видна стрельба украинского БМП по разбегающимся людям.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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