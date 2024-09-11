https://ria.ru/20240911/kurskaya_oblast-1971978554.html

Боевики ВСУ открыли огонь по убегающим жителям Курской области

Боевики ВСУ открыли огонь по убегающим жителям Курской области - РИА Новости, 11.09.2024

Боевики ВСУ открыли огонь по убегающим жителям Курской области

Украинские военные, напавшие на Курскую область, открыли огонь по мирным жителям, которые пытались убежать от ВСУ через поля, свидетельствуют кадры с... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:28

2024-09-11T07:28

2024-09-11T10:58

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские военные, напавшие на Курскую область, открыли огонь по мирным жителям, которые пытались убежать от ВСУ через поля, свидетельствуют кадры с разведывательного дрона, переданные РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса. Видео было снято 7 августа, но обнародовано только сейчас, так как защитники села Малая Локня были в окружении. На видео видна группа из 10-12 мирных жителей, убегающих по дороге и полям в сторону деревни Новоивановка. За ними наблюдает украинский разведывательный дрон. Затем слышно два взрыва, видна стрельба украинского БМП по разбегающимся людям. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240911/kurskaya_oblast-1971971591.html

https://ria.ru/20240911/chvk-1971961770.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинские военные открыли огонь по мирным жителям в Курской области Украинские военные, напавшие на Курскую область, открыли огонь по мирным жителям, которые пытались убежать от ВСУ через поля, свидетельствуют кадры с разведывательного дрона, переданные РИА Новости бойцами 44-го армейского корпуса. 2024-09-11T07:28 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины