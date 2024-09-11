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Жители Курской области рассказали, как военные делились с ними тушенкой - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kurskaya_oblast-1971971591.html
Жители Курской области рассказали, как военные делились с ними тушенкой
Жители Курской области рассказали, как военные делились с ними тушенкой - РИА Новости, 11.09.2024
Жители Курской области рассказали, как военные делились с ними тушенкой
Супруги-пенсионеры, которые из-за массированных атак ВСУ вынуждены были больше двух недель прятаться в подвале дома в Курской области, рассказали, что... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:43
2024-09-11T05:43
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Супруги-пенсионеры, которые из-за массированных атак ВСУ вынуждены были больше двух недель прятаться в подвале дома в Курской области, рассказали, что российские военные делились с ними едой. Ранее жительница села Русская Конопелька Надежда рассказала РИА Новости, что после нападения ВСУ мирные жители лишились воды и света. Ее супруг сложил на огороде из кирпичей печку, где им и приходилось как-то готовить еду. Пенсионеры вынуждены были больше двух недель прятаться в подвале. "Стрельба такая была, вам не передать. Военные наши делились с нами тушенкой, мы им давали то, что было в запасах… Наши - вообще хорошие ребята. Вам не передать, как это страшно было, везде все свистело, а мы еще ходили, огурцы в огороде собирали. Как живы остались, не понимаю", - рассказала Надежда. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/ranenye-1971966102.html
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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Жители Курской области рассказали, как военные делились с ними тушенкой

Супруги-пенсионеры из Курской области рассказали, как военные дали им тушенку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Супруги-пенсионеры, которые из-за массированных атак ВСУ вынуждены были больше двух недель прятаться в подвале дома в Курской области, рассказали, что российские военные делились с ними едой.
Ранее жительница села Русская Конопелька Надежда рассказала РИА Новости, что после нападения ВСУ мирные жители лишились воды и света. Ее супруг сложил на огороде из кирпичей печку, где им и приходилось как-то готовить еду. Пенсионеры вынуждены были больше двух недель прятаться в подвале.
ВСУ в Курской области бросают своих тяжелораненых - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Военный рассказал, как ВСУ бросают своих раненых в Курской области
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"Стрельба такая была, вам не передать. Военные наши делились с нами тушенкой, мы им давали то, что было в запасах… Наши - вообще хорошие ребята. Вам не передать, как это страшно было, везде все свистело, а мы еще ходили, огурцы в огороде собирали. Как живы остались, не понимаю", - рассказала Надежда.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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