https://ria.ru/20240911/kurskaya_oblast-1971971591.html

Жители Курской области рассказали, как военные делились с ними тушенкой

Жители Курской области рассказали, как военные делились с ними тушенкой - РИА Новости, 11.09.2024

Жители Курской области рассказали, как военные делились с ними тушенкой

Супруги-пенсионеры, которые из-за массированных атак ВСУ вынуждены были больше двух недель прятаться в подвале дома в Курской области, рассказали, что... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:43

2024-09-11T05:43

2024-09-11T05:43

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Супруги-пенсионеры, которые из-за массированных атак ВСУ вынуждены были больше двух недель прятаться в подвале дома в Курской области, рассказали, что российские военные делились с ними едой. Ранее жительница села Русская Конопелька Надежда рассказала РИА Новости, что после нападения ВСУ мирные жители лишились воды и света. Ее супруг сложил на огороде из кирпичей печку, где им и приходилось как-то готовить еду. Пенсионеры вынуждены были больше двух недель прятаться в подвале. "Стрельба такая была, вам не передать. Военные наши делились с нами тушенкой, мы им давали то, что было в запасах… Наши - вообще хорошие ребята. Вам не передать, как это страшно было, везде все свистело, а мы еще ходили, огурцы в огороде собирали. Как живы остались, не понимаю", - рассказала Надежда. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240911/ranenye-1971966102.html

https://ria.ru/20240911/chvk-1971961770.html

россия

курская область

брянская область

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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины