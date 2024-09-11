https://ria.ru/20240911/kurskaya-1972052566.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 350 военных и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и три бронетранспортера, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:39

2024-09-11T12:39

2024-09-11T12:44

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 350 военных и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и три бронетранспортера, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей", - говорится в сообщении о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, 96 танков, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240911/ataka-1972049408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность