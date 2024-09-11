Рейтинг@Mail.ru
Из Красногоровки вывели почти все гражданское население - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 11.09.2024 (обновлено: 10:55 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/krasnogorovka-1972006183.html
Из Красногоровки вывели почти все гражданское население
Из Красногоровки вывели почти все гражданское население - РИА Новости, 11.09.2024
Из Красногоровки вывели почти все гражданское население
Из освобожденной Красногоровки в ДНР вывели почти все гражданское население, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:31
2024-09-11T10:55
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972013771_0:196:3150:1968_1920x0_80_0_0_7ebc8a35d565499c95ff1451718c9855.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Из освобожденной Красногоровки в ДНР вывели почти все гражданское население, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Это тоже создает для нас определенные элементы ответственности. Людям нужно давать ориентиры — как будут восстанавливаться населенные пункты, которые сейчас разрушены", — сказал он. Пушилин добавил, что в Красногоровке предстоит много работы. "Это если и не Авдеевка, то близкий по размерам населенный пункт, и с большим количеством многоквартирных домов", — уточнил глава региона.Об освобождении Красногоровки подразделениями "Южной" группировки войск министерство обороны сообщило накануне. Этот город — важный логистический узел обороны украинских войск на Донецком направлении. Здесь, помимо промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники. Тем самым киевский режим потерял способность восстанавливать подбитые танки, БМП и БТР.
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971822666.html
https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html
красногоровка
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972013771_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba45416303d48c90f7da64b3b8f4c6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красногоровка, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Безопасность
Из Красногоровки вывели почти все гражданское население

Из освобожденной Красногоровки в ДНР вывели почти все гражданское население

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестный житель везет тележку с водой в освобожденной Красногоровке Донецкой народной республики
Местный житель везет тележку с водой в освобожденной Красногоровке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Местный житель везет тележку с водой в освобожденной Красногоровке Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Из освобожденной Красногоровки в ДНР вывели почти все гражданское население, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«
"Это тоже создает для нас определенные элементы ответственности. Людям нужно давать ориентиры — как будут восстанавливаться населенные пункты, которые сейчас разрушены", — сказал он.
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Российские подразделения продвинулись вперед от поселка Новгородское в ДНР
10 сентября, 13:37
Пушилин добавил, что в Красногоровке предстоит много работы.
"Это если и не Авдеевка, то близкий по размерам населенный пункт, и с большим количеством многоквартирных домов", — уточнил глава региона.
Об освобождении Красногоровки подразделениями "Южной" группировки войск министерство обороны сообщило накануне.
Этот город — важный логистический узел обороны украинских войск на Донецком направлении. Здесь, помимо промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники. Тем самым киевский режим потерял способность восстанавливать подбитые танки, БМП и БТР.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей, пишут СМИ
Вчера, 08:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДенис ПушилинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала