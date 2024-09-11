https://ria.ru/20240911/krasnogorovka-1972006183.html
Из Красногоровки вывели почти все гражданское население
Из Красногоровки вывели почти все гражданское население - РИА Новости, 11.09.2024
Из Красногоровки вывели почти все гражданское население
Из освобожденной Красногоровки в ДНР вывели почти все гражданское население, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:31
2024-09-11T10:31
2024-09-11T10:55
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Из освобожденной Красногоровки в ДНР вывели почти все гражданское население, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Это тоже создает для нас определенные элементы ответственности. Людям нужно давать ориентиры — как будут восстанавливаться населенные пункты, которые сейчас разрушены", — сказал он. Пушилин добавил, что в Красногоровке предстоит много работы. "Это если и не Авдеевка, то близкий по размерам населенный пункт, и с большим количеством многоквартирных домов", — уточнил глава региона.Об освобождении Красногоровки подразделениями "Южной" группировки войск министерство обороны сообщило накануне. Этот город — важный логистический узел обороны украинских войск на Донецком направлении. Здесь, помимо промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники. Тем самым киевский режим потерял способность восстанавливать подбитые танки, БМП и БТР.
https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971822666.html
https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногоровка, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, безопасность
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Из Красногоровки вывели почти все гражданское население
Из освобожденной Красногоровки в ДНР вывели почти все гражданское население