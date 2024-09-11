https://ria.ru/20240911/konki-1972012543.html

Редкий вид морских коньков принес потомство в Москвариуме

Редкий вид морских коньков принес потомство в Москвариуме - РИА Новости, 11.09.2024

Редкий вид морских коньков принес потомство в Москвариуме

Редкий вид морских коньков принес потомство в Москвариуме, для этой пары оно стало первым, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Москвариума... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:48

2024-09-11T10:48

2024-09-11T11:07

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Редкий вид морских коньков принес потомство в Москвариуме, для этой пары оно стало первым, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Москвариума Ирина Мейнцер. "С 2017 года в океанариуме активно ведется работа по размножению вида (морских коньков. — Прим. ред.) Hippocampus reidi. Так, в августе этого года благодаря работе специалистов и комфортным условиям содержания редкий вид принес новое потомство", — рассказала Мейнцер. Она отметила, что из последнего приплода родились 30-40 жеребят, из них выжили порядка 25 процентов. При этом обычно их бывает больше — около 100, но для этой пары это первое потомство. Всего же в Москвариуме обитают пятнадцать взрослых и около десяти мелких морских коньков. "В дальнейших планах океанариума применить накопленный опыт в отношении длинноносых коньков, обитающих на территории России и занесенных в Красную книгу Российской Федерации", — подчеркнула Мейнцер. Она уточнила, что размножение морских коньков в Москвариуме возможно благодаря наличию уникальной собственной базы по производству специализированного живого корма из зоопланктона. Эта база включает несколько ключевых компонентов, таких как микроскопические ракообразные и планктонные организмы.

https://ria.ru/20240805/delfinenok-1964192062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москвариум