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СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу
СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был отправлен в больницу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T04:20
2024-09-11T04:20
2024-09-11T04:20
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был отправлен в больницу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. "Давний республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон был отправлен в больницу во вторник вечером и получает помощь после того, как упал в обморок на мероприятии в Вашингтоне", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на помощника конгрессмена. Как указывает NBC News, днем 77-летний республиканец присутствовал на голосованиях в палате представителей и общался с репортерами. В частности, он сообщил о том, что у него был напряженные летние каникулы - за последние недели он совершил три поездки в Азию и Европу.
https://rsport.ria.ru/20240809/olimpiada-1965139095.html
вашингтон (штат)
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вашингтон (штат), в мире, южная каролина, азия
Вашингтон (штат), В мире, Южная Каролина, Азия
СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу
NBC: конгрессмен Уилсона госпитализирован после потери сознания на мероприятии