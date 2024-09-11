https://ria.ru/20240911/kongressmen-1971966560.html

СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу

СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу - РИА Новости, 11.09.2024

СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был отправлен в больницу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T04:20

2024-09-11T04:20

2024-09-11T04:20

вашингтон (штат)

в мире

южная каролина

азия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был отправлен в больницу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. "Давний республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон был отправлен в больницу во вторник вечером и получает помощь после того, как упал в обморок на мероприятии в Вашингтоне", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на помощника конгрессмена. Как указывает NBC News, днем 77-летний республиканец присутствовал на голосованиях в палате представителей и общался с репортерами. В частности, он сообщил о том, что у него был напряженные летние каникулы - за последние недели он совершил три поездки в Азию и Европу.

https://rsport.ria.ru/20240809/olimpiada-1965139095.html

вашингтон (штат)

южная каролина

азия

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вашингтон (штат), в мире, южная каролина, азия