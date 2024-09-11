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СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу - РИА Новости, 11.09.2024
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04:20 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kongressmen-1971966560.html
СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу
СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был отправлен в больницу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T04:20
2024-09-11T04:20
вашингтон (штат)
в мире
южная каролина
азия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был отправлен в больницу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. "Давний республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон был отправлен в больницу во вторник вечером и получает помощь после того, как упал в обморок на мероприятии в Вашингтоне", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на помощника конгрессмена. Как указывает NBC News, днем 77-летний республиканец присутствовал на голосованиях в палате представителей и общался с репортерами. В частности, он сообщил о том, что у него был напряженные летние каникулы - за последние недели он совершил три поездки в Азию и Европу.
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вашингтон (штат)
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вашингтон (штат), в мире, южная каролина, азия
Вашингтон (штат), В мире, Южная Каролина, Азия
СМИ: конгрессмен потерял сознание на мероприятии и попал в больницу

NBC: конгрессмен Уилсона госпитализирован после потери сознания на мероприятии

© AP Photo / Lisa LeutnerСенатор США Джо Уилсон
Сенатор США Джо Уилсон - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Lisa Leutner
Сенатор США Джо Уилсон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был отправлен в больницу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
"Давний республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон был отправлен в больницу во вторник вечером и получает помощь после того, как упал в обморок на мероприятии в Вашингтоне", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на помощника конгрессмена.
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Как указывает NBC News, днем 77-летний республиканец присутствовал на голосованиях в палате представителей и общался с репортерами. В частности, он сообщил о том, что у него был напряженные летние каникулы - за последние недели он совершил три поездки в Азию и Европу.
 
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