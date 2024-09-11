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Кировчане поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия Кирова - РИА Новости, 11.09.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
21:44 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kirov-1972181207.html
Кировчане поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия Кирова
Кировчане поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия Кирова - РИА Новости, 11.09.2024
Кировчане поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия Кирова
Жители Кировской области поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия города Кирова (ранее Хлынов, Вятка), сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:44
2024-09-11T21:44
кировская область
кировская область
киров
байконур (город)
александр соколов
алексей овчинин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Жители Кировской области поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия города Кирова (ранее Хлынов, Вятка), сообщает пресс-служба правительства региона. Космическая ракета "Союз-2.1а" с символикой 650-летия города стартовала с Байконура вечером в среду. "В столице вятского края десятки жителей провожали "исторический" космический корабль в экспедицию на 202 суток. Прямую трансляцию запуска ракеты из Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики смотрели ветераны авиакосмической отрасли, участники Движения первых, воспитанники авиамодельных секций", - говорится в сообщении. Кировчане, наблюдавшие прямую трансляцию запуска ракеты, организовали видео-флешмоб "Бурлак, Бурлак, Мы Вятка. Как слышно?", адресованный командиру пилотируемого корабля "Союз МС-26" Алексею Овчинину (позывной – Бурлак), который вместе с космонавтом Иваном Вагнером и астронавтом Дональдом Петтитом будет доставлен с помощью этой ракеты и корабля "Союз МС-26" на Международную космическую станцию. Корабль будет состыкован с малым исследовательским модулем "Рассвет" на МКС. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что в Вятке (ныне - город Киров) жил и учился основоположник космонавтики Константин Циолковский. Вятская земля дала стране и миру прославленного космонавта Виктора Савиных. В кировской школе учился космонавт Александр Серебров. "У нас построен один из самых современных в России планетариев. Кировские предприятия выпускают продукцию для авиационной промышленности и космической отрасли. 650-летие областной столицы, которое мы отмечаем в этом году, – это не только история Хлынова-Вятки-Кирова, но и история космонавтики", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
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РИА Новости
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кировская область, киров, байконур (город), александр соколов, алексей овчинин
Кировская область, Кировская область, Киров, Байконур (город), Александр Соколов, Алексей Овчинин

Кировчане поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия Кирова

© WiskyВид на город Киров
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Wisky
Вид на город Киров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Жители Кировской области поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия города Кирова (ранее Хлынов, Вятка), сообщает пресс-служба правительства региона.
Космическая ракета "Союз-2.1а" с символикой 650-летия города стартовала с Байконура вечером в среду.
"В столице вятского края десятки жителей провожали "исторический" космический корабль в экспедицию на 202 суток. Прямую трансляцию запуска ракеты из Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики смотрели ветераны авиакосмической отрасли, участники Движения первых, воспитанники авиамодельных секций", - говорится в сообщении.
Кировчане, наблюдавшие прямую трансляцию запуска ракеты, организовали видео-флешмоб "Бурлак, Бурлак, Мы Вятка. Как слышно?", адресованный командиру пилотируемого корабля "Союз МС-26" Алексею Овчинину (позывной – Бурлак), который вместе с космонавтом Иваном Вагнером и астронавтом Дональдом Петтитом будет доставлен с помощью этой ракеты и корабля "Союз МС-26" на Международную космическую станцию. Корабль будет состыкован с малым исследовательским модулем "Рассвет" на МКС.
Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что в Вятке (ныне - город Киров) жил и учился основоположник космонавтики Константин Циолковский. Вятская земля дала стране и миру прославленного космонавта Виктора Савиных. В кировской школе учился космонавт Александр Серебров.
"У нас построен один из самых современных в России планетариев. Кировские предприятия выпускают продукцию для авиационной промышленности и космической отрасли. 650-летие областной столицы, которое мы отмечаем в этом году, – это не только история Хлынова-Вятки-Кирова, но и история космонавтики", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
 
Кировская областьКировская областьКировБайконур (город)Александр СоколовАлексей Овчинин
 
 
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