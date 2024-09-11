https://ria.ru/20240911/kirov-1972181207.html

Кировчане поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия Кирова

Кировчане поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия Кирова - РИА Новости, 11.09.2024

Кировчане поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия Кирова

Жители Кировской области поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия города Кирова (ранее Хлынов, Вятка), сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:44

2024-09-11T21:44

2024-09-11T21:44

кировская область

кировская область

киров

байконур (город)

александр соколов

алексей овчинин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Жители Кировской области поддержали флешмобом запуск ракеты с символикой 650-летия города Кирова (ранее Хлынов, Вятка), сообщает пресс-служба правительства региона. Космическая ракета "Союз-2.1а" с символикой 650-летия города стартовала с Байконура вечером в среду. "В столице вятского края десятки жителей провожали "исторический" космический корабль в экспедицию на 202 суток. Прямую трансляцию запуска ракеты из Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики смотрели ветераны авиакосмической отрасли, участники Движения первых, воспитанники авиамодельных секций", - говорится в сообщении. Кировчане, наблюдавшие прямую трансляцию запуска ракеты, организовали видео-флешмоб "Бурлак, Бурлак, Мы Вятка. Как слышно?", адресованный командиру пилотируемого корабля "Союз МС-26" Алексею Овчинину (позывной – Бурлак), который вместе с космонавтом Иваном Вагнером и астронавтом Дональдом Петтитом будет доставлен с помощью этой ракеты и корабля "Союз МС-26" на Международную космическую станцию. Корабль будет состыкован с малым исследовательским модулем "Рассвет" на МКС. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что в Вятке (ныне - город Киров) жил и учился основоположник космонавтики Константин Циолковский. Вятская земля дала стране и миру прославленного космонавта Виктора Савиных. В кировской школе учился космонавт Александр Серебров. "У нас построен один из самых современных в России планетариев. Кировские предприятия выпускают продукцию для авиационной промышленности и космической отрасли. 650-летие областной столицы, которое мы отмечаем в этом году, – это не только история Хлынова-Вятки-Кирова, но и история космонавтики", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

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кировская область, киров, байконур (город), александр соколов, алексей овчинин