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Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ
Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 11.09.2024
Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ
Украина день ото дня теряет рычаги влияния на переговоры с РФ, для урегулирования конфликта ей потребуется помощь Запада, считает бывший глава аналитического... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:15
2024-09-11T18:15
2024-09-11T18:15
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина день ото дня теряет рычаги влияния на переговоры с РФ, для урегулирования конфликта ей потребуется помощь Запада, считает бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб. Эксперт в интервью изданию Intercept заявил, что украинцы с каждым днем теряют рычаги влияния на переговоры с РФ. По мнению экс-аналитика ЦРУ, для урегулирования конфликта Киеву потребуется активное участие США. "Им понадобится помощь Запада, (чтобы найти компромиссное решение с Россией - ред.)", - добавил он. Кроме того, по его словам, Украине не выгодно продолжать боевые действия. "Украина потеряла гораздо больше людей. Она на пути к тому, чтобы стать несостоявшимся государством", - отметил он. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936814207.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Вооруженные силы Украины
Киев теряет рычаги влияния на переговоры с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ
Экс-аналитик ЦРУ Биб: Украине нужна помощь Запада для урегулирования конфликта
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина день ото дня теряет рычаги влияния на переговоры с РФ, для урегулирования конфликта ей потребуется помощь Запада, считает бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб.
Эксперт в интервью изданию Intercept заявил, что украинцы с каждым днем теряют рычаги влияния на переговоры с РФ. По мнению экс-аналитика ЦРУ, для урегулирования конфликта Киеву потребуется активное участие США.
"Им понадобится помощь Запада, (чтобы найти компромиссное решение с Россией - ред.)", - добавил он.
Кроме того, по его словам, Украине не выгодно продолжать боевые действия. "Украина потеряла гораздо больше людей. Она на пути к тому, чтобы стать несостоявшимся государством", - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.