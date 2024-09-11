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Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии - РИА Новости, 11.09.2024
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19:22 11.09.2024 (обновлено: 20:23 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/khirurgiya-1972166188.html
Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии
Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии - РИА Новости, 11.09.2024
Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии
Басманный суд Москвы обязал главу ассоциации жертв пластической хирургии выплатить 5 миллионов рублей в пользу хирурга Тимура Хайдарова, а также опубликовать... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:22
2024-09-11T20:23
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал главу ассоциации жертв пластической хирургии выплатить 5 миллионов рублей в пользу хирурга Тимура Хайдарова, а также опубликовать опровержение в YouTube-канале сведений, признанных порочащими честь и достоинство врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решением Басманного районного суда города Москвы от 10 сентября 2024 года признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца Хайдарова Т.Т. сведения, распространенные в сети Интернет, содержащиеся во фразах: "Ребят, ну, ну я же не могу сказать, кто стоит за Хайдаровым. Мне же жить-то еще не надоело. У меня все-таки семья, семья… У него медицинское образование высшее есть, он закончил Самаркандский университет, не прошел ординатуру, его выгнали. Вот. Ну вот такой у него… Практики нету, ординатуры нету, как доказало следствие, у него поддельные дипломы", "Дело на него заведено, потерпевших на сегодняшний момент 87 человек",- сказала собеседница агентства.Суд обязал ответчика - главу ассоциации жертв пластической хирургии Александру Кирсанову - опровергнуть порочащие сведения и опубликовать опровержение в YouTube-канале в виде резолютивной части решения суда и выплатить истцу компенсацию морального вреда.
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россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии

Глава Ассоциации жертв пластической хирургии выплатит Хайдарову 5 млн рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПластический хирург Тимур Хайдаров
Пластический хирург Тимур Хайдаров - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пластический хирург Тимур Хайдаров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал главу ассоциации жертв пластической хирургии выплатить 5 миллионов рублей в пользу хирурга Тимура Хайдарова, а также опубликовать опровержение в YouTube-канале сведений, признанных порочащими честь и достоинство врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением Басманного районного суда города Москвы от 10 сентября 2024 года признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца Хайдарова Т.Т. сведения, распространенные в сети Интернет, содержащиеся во фразах: "Ребят, ну, ну я же не могу сказать, кто стоит за Хайдаровым. Мне же жить-то еще не надоело. У меня все-таки семья, семья… У него медицинское образование высшее есть, он закончил Самаркандский университет, не прошел ординатуру, его выгнали. Вот. Ну вот такой у него… Практики нету, ординатуры нету, как доказало следствие, у него поддельные дипломы", "Дело на него заведено, потерпевших на сегодняшний момент 87 человек",- сказала собеседница агентства.
Суд обязал ответчика - главу ассоциации жертв пластической хирургии Александру Кирсанову - опровергнуть порочащие сведения и опубликовать опровержение в YouTube-канале в виде резолютивной части решения суда и выплатить истцу компенсацию морального вреда.
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