https://ria.ru/20240911/khirurgiya-1972166188.html
Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии
Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии - РИА Новости, 11.09.2024
Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии
Басманный суд Москвы обязал главу ассоциации жертв пластической хирургии выплатить 5 миллионов рублей в пользу хирурга Тимура Хайдарова, а также опубликовать... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:22
2024-09-11T19:22
2024-09-11T20:23
россия
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887656683_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_c5b8e6ef6d17492d74a7eddaa516674e.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал главу ассоциации жертв пластической хирургии выплатить 5 миллионов рублей в пользу хирурга Тимура Хайдарова, а также опубликовать опровержение в YouTube-канале сведений, признанных порочащими честь и достоинство врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решением Басманного районного суда города Москвы от 10 сентября 2024 года признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца Хайдарова Т.Т. сведения, распространенные в сети Интернет, содержащиеся во фразах: "Ребят, ну, ну я же не могу сказать, кто стоит за Хайдаровым. Мне же жить-то еще не надоело. У меня все-таки семья, семья… У него медицинское образование высшее есть, он закончил Самаркандский университет, не прошел ординатуру, его выгнали. Вот. Ну вот такой у него… Практики нету, ординатуры нету, как доказало следствие, у него поддельные дипломы", "Дело на него заведено, потерпевших на сегодняшний момент 87 человек",- сказала собеседница агентства.Суд обязал ответчика - главу ассоциации жертв пластической хирургии Александру Кирсанову - опровергнуть порочащие сведения и опубликовать опровержение в YouTube-канале в виде резолютивной части решения суда и выплатить истцу компенсацию морального вреда.
https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887656683_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c74525b3650c24972edb2968c08d4148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии
Глава Ассоциации жертв пластической хирургии выплатит Хайдарову 5 млн рублей
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал главу ассоциации жертв пластической хирургии выплатить 5 миллионов рублей в пользу хирурга Тимура Хайдарова, а также опубликовать опровержение в YouTube-канале сведений, признанных порочащими честь и достоинство врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением Басманного районного суда города Москвы от 10 сентября 2024 года признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца Хайдарова Т.Т. сведения, распространенные в сети Интернет, содержащиеся во фразах: "Ребят, ну, ну я же не могу сказать, кто стоит за Хайдаровым. Мне же жить-то еще не надоело. У меня все-таки семья, семья… У него медицинское образование высшее есть, он закончил Самаркандский университет, не прошел ординатуру, его выгнали. Вот. Ну вот такой у него… Практики нету, ординатуры нету, как доказало следствие, у него поддельные дипломы", "Дело на него заведено, потерпевших на сегодняшний момент 87 человек",- сказала собеседница агентства.
Суд обязал ответчика - главу ассоциации жертв пластической хирургии Александру Кирсанову - опровергнуть порочащие сведения и опубликовать опровержение в YouTube-канале в виде резолютивной части решения суда и выплатить истцу компенсацию морального вреда.