https://ria.ru/20240911/khirurgiya-1972166188.html

Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии

Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии - РИА Новости, 11.09.2024

Хайдаров отсудил компенсацию у главы Ассоциации жертв пластической хирургии

Басманный суд Москвы обязал главу ассоциации жертв пластической хирургии выплатить 5 миллионов рублей в пользу хирурга Тимура Хайдарова, а также опубликовать... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:22

2024-09-11T19:22

2024-09-11T20:23

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал главу ассоциации жертв пластической хирургии выплатить 5 миллионов рублей в пользу хирурга Тимура Хайдарова, а также опубликовать опровержение в YouTube-канале сведений, признанных порочащими честь и достоинство врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решением Басманного районного суда города Москвы от 10 сентября 2024 года признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца Хайдарова Т.Т. сведения, распространенные в сети Интернет, содержащиеся во фразах: "Ребят, ну, ну я же не могу сказать, кто стоит за Хайдаровым. Мне же жить-то еще не надоело. У меня все-таки семья, семья… У него медицинское образование высшее есть, он закончил Самаркандский университет, не прошел ординатуру, его выгнали. Вот. Ну вот такой у него… Практики нету, ординатуры нету, как доказало следствие, у него поддельные дипломы", "Дело на него заведено, потерпевших на сегодняшний момент 87 человек",- сказала собеседница агентства.Суд обязал ответчика - главу ассоциации жертв пластической хирургии Александру Кирсанову - опровергнуть порочащие сведения и опубликовать опровержение в YouTube-канале в виде резолютивной части решения суда и выплатить истцу компенсацию морального вреда.

https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html

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россия, происшествия, москва